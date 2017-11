Els principals efectes del 155 sobre Barcelona

El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch Foto: ACN

Els efectes de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per reprimir el camí cap a la independència no es limiten només a la Generalitat. Així ho sosté ERC de Barcelona en un informe que detallarà aquest dimecres el líder republicà a l'Ajuntament, Alfred Bosch, i en el qual adverteix del fet que el 155 també "colpeja directament" la capital catalana i "afecta de ple" els interessos dels barcelonins. Segons ERC, es posen en risc projectes que són essencials a la capital catalana.ERC analitza en l'informe quina és la possible afectació del 155 en 13 àmbits, i considera que el canvi dels responsables en el Govern –s'ha fet efectiu en àmbits com els Mossos d'Esquadra- pot implicar unes noves prioritats i comprometre les polítiques en els consorcis d'educació o de serveis socials, les inversions pactades per fer arribar la línia 10 del metro a la Zona Franca o la política tarifària del transport públic.El conjunt de projectes que poden estar en risc és llarg, segons els republicans. En l'àmbit de benestar social, avisen que es poden veure afectades les ajudes contra l'exclusió o que els beneficiaris de la renda mínima d'inserció encara no han començat a cobrar. En salut, consideren que el compromís del Govern d'aportar 65 milions d'euros en cinc anys als centres d'atenció primària (CAP) més vulnerables no es podrà fer efectiu.En Cultura, ERC recorda que les aportacions financeres de la Generalitat i el consistori superen el 60% del pressupost dels consorcis, i avisa que la minva de l'aportació de la Generalitat als consorcis culturals "obligaria l'Ajuntament a fer un esforç difícilment assumible, per no dir impossible". Afegeix que es podria produir la retallada de les subvencions i de les inversions del Govern "als estratègics sectors associatiu i empresarial del món cultural barceloní".Els republicans apunten fins i tot al tramvia per la Diagonal, que ara com ara depèn de si finalment s'arriba a un acord polític a l'Ajuntament per tirar el projecte endavant . Si es fa en superfície, costarà 158 milions d'euros. "El govern municipal encara no ha deixat clar quina part pagarà cada administració, però queda clar que la Generalitat n'haurà d'assumir una part que a hores d'ara amb l'aplicació de l'article 155 queda en l'aire", subratlla l'informe.ERC destaca en l'informe que "ara toca fer efectiva la República, toca defensar-la dels embats que pateix per part del govern espanyol". Considera que el primer és el 155, que defineix com "un cop d'estat" que intervé les institucions catalanes "per culminar el procés de desballestament" del Govern. "L'aplicació de l'article 155 és el pitjor retrocés que viu aquest país des del franquisme", alerta, i agrega que la seva posada en marxa "té noms i cognoms: PP, PSOE i Ciutadans".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)