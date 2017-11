El Mercat Medieval de Vic incorpora nous espais per recrear «L'Assalt de l'Altarriba»

Durant la roda de premsa a la Casa Prat, nou escenari del recorregut teatral Foto: Carles Fiter

El Mercat Medieval de Vic ja escalfa motors per transformar els carrers del centre històric de la ciutat a l'edat mitjana del 6 al 10 de desembre. Un dels punts més destacats de l'oferta cultural de la fira és el recorregut teatral L'Assalt de l'Altarriba , basat en fets històrics que van tenir lloc a Vic. Enguany, com a novetat, l'espectacle incorpora noves localitzacions de la ciutat com són la Casa Prat, el Temple Romà, la plaça de Montrodon i l'església i el claustre de l'Escorial.Així ho ha explicat el director Pep Simon, remarcant que es recupera la Casa de la Convalèscencia, que ja havia format part del recorregut en ocasions anteriors. La resta d'escenaris són la plaça Malla, el patí de la Creu de l'Antic Hospital de la Santa Creu i la Casa Bojons. En el recorregut teatral hi participen una cinquantena d'actors i uns 180 personatges que faran 8 escenes per tota la ciutat que parlen d'amor, odi, traïció, sang i fetge.D'altra banda, els actors que es van incorporar l'any passat per conduir el públic a fora pels espais concrets de representació es mantindran. Tal com explicava Simon, en Tofu i la Boteruda seran els encarregats de donar "èmfasi a un objecte de cadascuna de les escenes" que pertany al Museu Episcopal de Vic . De fet, el MEV ofereix activitats especials durant el Mercat Medieval. Per aquesta ocasió proposa la seva darrera troballa: el tresor ocult de la Creu de Sant Joan Enguany el Mercat Medieval s'allarga 5 dies. Si bé l'any passat es va dir que una fira d'aquestes característiques havia de durar entre 3 i 4 dies, enguany, se n'ha allargat 5 perquè el pont de la puríssima cau entre setmana. Així ho explicava el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, remarcant que no hi ha cap sobrecost pel fet de tenir un dia més de mercat pels expositors.El regidor ha remarcat que es manté l'estructura dels darrers anys en els vessants històric i de promoció econòmica. Dòniga ha apuntat que enguany la plaça dels Màrtirs aglutinarà la varietat d'activitats adreçades al públic familiar, com titelles, atraccions, tallers, i alhora les tradicionals exposicions d'aus rapinyaires. Entre aquests, no hi faltarà els dos zocos d'inspiració àrab (situats al Parc Jaume Portell i a la plaça Gerbert d'Orlhac) ni la segona edició del campament medieval de la zona de les Adoberies.El Mercat Medieval té un pressupost de 240 mil euros i enguany es farà un estudi per saber quin és l'impacte econòmic que té a la ciutat. A més de milers de visitants, la fira reuneix un total de 354 parades repartides per tot el nucli antic. D'aquestes 52 són de Vic, 46 d'Osona, 183 de la resta de Catalunya i 73 de la resta d'Espanya.

Una de les escenes de L'assalt de l'Altarriba Foto: Joan Parera Una de les escenes de 'L'assalt de l'Altarriba'. Foto: Joan Parera

