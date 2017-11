​El taxi de Barcelona inicia una nova vaga de 24 hores

Un taxi de Barcelona Foto: Adrià Costa

Com a conseqüència de la vaga del sector del taxi prevista per a demà, es comunica que poden produir-se alteracions del servei des de les 00.00 fins a les 24:00 h del dimecres 29 de novembre. — IMET (@AMBtaxi) 28 de novembre de 2017

El sector del taxi segueix en peu de guerra contra els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Uber i Cabify . Els taxistes de Barcelona han aquesta mitjanit una vaga de 24 hores, en el marc d'una convocatòria estatal, i desenes participaran aquest avui a Madrid en una manifestació per exigir al govern espanyol que posi en marxa una mesa de negociació urgent. El taxi tem que es multipliquin les llicències VTC després de les dues sentències recents del Tribunal Suprem que les ha avalat.El seguiment és total. A primera hora del matí, ja era impossible trobar un taxi a llocs de gran trànsit, com l'aeroport de Barcelona o l'estació de Sants. En totes les vagues que el sector ha impulsat enguany la ciutat ha quedat buida de taxis , i només en circulen uns pocs. Malgrat les aturades, sempre es deixen alguns vehicles que fan un "serveis socials" per traslladar persones amb mobilitat reduïda i urgències mèdiques, segons ha explicat Alberto Álvarez, d'Elite Taxi. Aquest cop la tensió en el sector és màxima. "Amb les últimes sentències del Suprem el taxi està mort", ha defensat Álvarez, ja que temen que es multipliqui la competència en un sector que tradicionalment ha estat plenament regulat.La Sala del Contenciós-Administratiu del Suprem ha dictat dues sentències que permeten la concessió d'un total de 80 autoritzacions de VTC que havien estat denegades l'any 2014 per la Comunitat de Madrid. El Tribunal estima els recursos dels dos demandants i concedeix 60 llicències a Jojucar i 20 a Gran Via Rent a Car. Diverses associacions de taxistes de Barcelona consideren que la decisió pot obrir la porta a l'entrada en vigor de 3.000 llicències VTC al mercat català.Segons Álvarez, les sentències suposen "un abans i un després", i ara s'ho juguen tot. "S'està equiparant el servei VTC al del taxi, i amb això ens donen l'estocada final", ha considerat. Els taxistes no descarten acampar a Madrid si no reben una resposta satisfactòria del govern espanyol a les seves demandes, i Elite Taxi ha fitxat el jurista Elpidio José Silva, inhabilitat com a jutge després d'haver empresonat Miguel Blesa , per explorar si poden recórrer per la via penal. En l'opinió d'Álvarez, "aquí hi ha hagut una trama per liberalitzar el sector a favor de les multinacionals". Centenars de taxistes ja es van concentrar el 16 de novembre davant de la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona per protestar contra l'eventual concessió de llicències VTC i per exigir a l'executiu central que es compleixi la proporció d'una VTC per cada 30 autoritzacions de taxi convencional. Aquella concentració es va produir l'endemà de les sentències del Suprem, i ja va rebre el suport es principals associacions de taxistes de Barcelona (Elite, TLU, Anget, Paktaxi i ATC).

