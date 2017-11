Amazon i Repsol instal·len taquilles automàtiques per rebre les compres en estacions de servei

Arriben a l'estat espanyol els "lockers" o taquilles automàtiques d'Amazon. La companyia ha instal·lat més de 120 punts a 30 ciutats que permetran als clients rebre els seus paquets d'una forma senzilla i segura. En concret, podran triar entre diferents localitzacions com gasolineres de Repsol, restaurants Telepizza, supermercats Dia, trasters OhMyBox i centres comercials de Merlin i Unibail per rebre les seves compres.Algunes d'aquestes taquilles estan disponibles per als clients les 24 hores del dia, set dies a la setmana. Les taquilles automàtiques d'Amazon es poden trobar a Madrid, Barcelona, Alacant, Sevilla, Tarragona, València, Granada, Múrcia i 21 ciutats més.Després de comprar a Amazon.es, els clients seleccionen un Amazon Locker, on poden recollir el seu paquet al moment més adequat per a ells. Tan aviat com el paquet arriba a la taquilla, el client rebrà una notificació per correu electrònic amb un codi únic, així com l'adreça i l'horari d'obertura de la taquilla que ha seleccionat.Un cop a la taquilla automàtica, els clients han d'introduir el seu codi manualment o bé escanejar el codi de barres i tenen tres dies per recollir els seus paquets, abans que siguin retornats a Amazon.Amazon Lockers ja està disponible a 70 estacions de la xarxa de Repsol, distribuïdes en 21 demarcacions. Ambdues companyies preveuen augmentar gradualment aquesta xifra fins a finals d'any i durant el 2018.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)