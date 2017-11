Toni Albà, citat a declarar per injúries pel pregó alternatiu de la Mercè

| 15 comentaris Pep Martí

El popular divulgador afirma en relació als líders independentistes que no entén "com es pot discutir que hi ha unes persones empresonades per motius polítics" | "De què han servit tants exilis si estem igual?", es pregunta l'exministre amb Suárez i exconseller amb Tarradellas