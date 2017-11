Manlleu, Torelló, Sant Quirze de Besora i Ripoll promouen l'ús del «tren matiner»

Un comboi de la línia R3 després del seu pas per Torelló Foto: Adrià Costa

Ajuntaments d'Osona i el Ripollès fan pinya per promoure l'ús de la línia R3 del tren. Torelló Ripoll , amb la col·laboració del col·lectiu Perquè no ens fotin el tren , han presentat aquest migdia la campanya per fomentar l'ús del primer tren que surt de Ripoll (a les 5.30 h) i arriba a Barcelona abans de les 8 del matí. Aquest servei -una llarga reivindicació- es va posar en marxa el passat febrer i s'estima que una seixantena d'usuaris l'utilitzen diàriament. Probablement molts no l'utilitzen per desconeixement.Així ho han explicat els alcaldes de Ripoll (Jordi Munell), Torelló (Santi Vivet), Manlleu (Àlex Garrido) i Sant Quirze de Besora (Rosa Vestit) i la plataforma Perquè no ens fotin el tren (Montse Ayats). Tal com apuntava Vivet, "cal fer un treball de donar a conèixer el tren matiner", remarcant que, tot i les queixes habituals, és necessari que es parli "en positiu" de la línia. L'alcalde de Torelló ha apuntat que es tracta d'una iniciativa impulsada per Perquè no ens fotin el tren i ha remarcat que, tot i "la voluntat d'Adif i Renfe", els ajuntaments fan una feina que "hauria de fer l'empresa per aconseguir els seus clients". Tot i així, l'alcalde de Torelló s'ha mostrat confiat en els acords arribats fins ara.En aquest mateix sentit, l'alcalde Manlleu, Àlex Garrido, ha remarcat que "és molt important que des de l'administració pública es desenvolupi pressió". "Aquest diàleg i pressió constant funciona i té els seus resultats", deia Garrido, remarcant que "és molt important per tirar projectes de la comarca", com per exemple la formació en graus professionals. Per la seva banda, l'alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Vestit, apuntava que en el cas del seu municipi "es necessita el tren". "Hem de treballar-hi i és molt trist que haguem de demostrar que el necessitem", explicava l'alcaldessa. Vestit també ha reivindicat que els habitants de municipis petits tenen els mateixos drets que la resta "per poder anar a treballar a Barcelona".Un dels altres reptes d'aquesta campanya informativa és pressionar pel servei nocturn. Així ho explicava l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, remarcant que el penúltim tren que para a Vic (surt de Barcelona a quarts de 9 del vespre i arriba a les 11) va a Ripoll buit. No es considera útil per l'usuari perquè no hi ha seguretat ni revisors. "El vehicle arriba a Ripoll, però no accepta usuaris" deia Munell, remarcant que es continuï el servei i així "que s'aprofiti un comboi més al públic". D'aquesta manera, "es completa el cicle diari", sentenciava.Per la seva banda, Montse Ayats, portaveu de la plataforma Perquè no ens fotin el tren, es mostrava satisfeta per la campanya. Ayats apuntava que amb els col·lapses habituals de la C-17, "si algú ha de guanyar possibilitats és el transport públic". "Hem de creure en el tren", deia la portaveu, remarcant que "tindrem més usuaris si tenim més trens". Ayats també ha exemplificat les millores que hi ha quan els ajuntaments s'hi impliquen. Per portar a terme aquesta campanya informativa s'han imprès al voltant de 16.600 fulletons per informar la ciutadania de cadascun dels municipis que ho impulsa.Els ajuntaments d'Osona també han explicat la feina portada a terme en els seus municipis i la predisposició d'Adif i Renfe. En el cas de Manlleu, Garrido ha remarcat que estaven treballant perquè el bar entrés en funcionament, després que la licitació quedés deserta. "Ara estem treballant en un projecte d'economia social i solidària", deia l'alcalde, apuntant que els serveis tècnics de l'Ajuntament està fent un estudi per les millores que necessita.Per la seva banda, Santi Vivet, ha destacat la posada en marxa de l'aparcament de prop de l'estació. La portaveu de Perquè no ens fotin el tren, Montse Ayats, remarcava que "cal reforçar la relació amb la Garrotxa perquè Torelló sigui una estació de referència". Per la seva banda, Rosa Vestit també ha aprofitat per demanar la supressió del pas a nivell de Sant Quirze, "una inversió de 2 milions assumible per un ministeri".

