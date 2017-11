​VÍDEO La clatellada del Gran Wyoming a Albiol i la seva «gent normal»

Una imatge del programa. Cliqueu a sobre per veure el vídeo.

El Gran Wyoming ha analitzat a El Intermedio les polèmiques paraules de García Albiol, que va dir que volia tancar TV3 i tornar-la a obrir amb gent “normal”. “Tinc por del que ell pot considerar gent normal...”, diu el presentador.I llavors llança un dard enverinat al líder del PP, recordant els problemes que hi ha a RTVE, un ens que gestiona el seu propi partit, com a govern estatal. “Gent normal és la que acumula denúncies per manipulació informativa com passa amb RTVE?”, apunta el Gran Wyoming. “O aquells a qui es demana la dimissió per la cobertura informativa de l'1-O?”, afegeix.“Si es així, jo prefereixo una altra televisió pública”, conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)