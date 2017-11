​Veïns i entitats demanen a Colau que no impedeixi l'Hermitage a la Barceloneta

L'Associació de Veïns Barceloneta i una vintena d'entitats han reclamat al govern d'Ada Colau que no impedeixi la instal·lació al barri de la seu barcelonina de l'Hermitage, el mític museu de la ciutat russa de Sant Petersburg. La tramitació del projecte ha xocat amb les reticències del govern de Colau , i els promotors han arribat a amenaçar amb el trasllat del projecte a una altra ciutat si l'Ajuntament no dona el seu vistiplau abans del desembre.L'entitat veïnal encapçala un manifest que ja han registrat a l'Ajuntament, i amb el qual consideren que l'Hermitage, que promou la societat privada Cultural Development Barcelona, és "una aposta de futur" perquè la imatge de la Barceloneta "recuperi certa dignitat", després que darrerament aparegui als mitjans "per mostrar accions de decadència i pèrdua d'identitat", és a dir, pel turisme de borratxera.Segons el vicepresident de l'associació de veïns, Manel Martínez, l'Hermitage és "un bon actiu" pel barri, ressalta que serviria per "millorar-ne la imatge" i defensa que no comentarà la massificació turística. Considera que la darrera versió del projecte garanteix que no es dispararan els visitants de la Barceloneta, i ha subratllat que els promotors han promès que els autocars de grups turístics no passaran pel passeig de Borbó. Al Districte de Ciutat Vella admeten que no veuen amb bons ulls la ubicació del projecte , ni a la Barceloneta ni en tot Ciutat Vella, on ja hi ha 83 equipaments culturals. "Segurament no cal un altre equipament cultural a Ciutat Vella i sí que podria anar bé que s'ubiqués en una altra zona de la ciutat", van afirmar a mitjans de novembre fonts del Districte a, i van insistir: "No respon a les necessitats del territori".A més, les citades fonts del Districte van subratllar que es tracta d'una iniciativa privada en terrenys públics: s'ha previst en un espai a la Nova Bocana, a tocar de l'hotel Vela. "Potser hem de prioritzar un altre tipus d'iniciativa", van remarcar. Martínez considera que, si finalment l'Ajuntament impedeix que l'Hermitage tiri endavant, el Port buscarà algun altre ús perquè no deixarà un espai buit. "Si no hi va això, s'hi posarà alguna altra cosa", ha dit.Entre els signants del manifest a favor de l'Hermitage hi ha, segons l'associació veïnal, entitats d'àmbit de ciutat, com Barcelona Oberta (que agrupa eixos comercials turístics de la ciutat), Pimec Comerç i l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail (Comertia), i representants del barri, com centres educatius, entitats de cultura popular, l'Associació de Comerciants i Industrials, la Confraria de Pescadors i el Club Natació Atlètic-Barceloneta.

Manifest veïnal sobre l'Hermitatge Barcelona by naciodigital on Scribd

