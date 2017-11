El ministre Méndez de Vigo ordena tornar a l'Aragó les obres de Sixena

Imatge d'algunes obres de Sixena al Museu de Lleida Foto: ACN

El ministre d'Educació i Cultira Iñigo Méndez de Vigo ha ordenat tornar a l'Aragó les obres del Monestir de Sixena. Es tracta de les 44 peces de Sixena que són al Museu de Lleida.La decisió arriba després que el Ministeri de Cultura, com a responsable de la conselleria de Cultura de la Generalitat, en aplicació del 155, decidís no presentar recurs a l'última petició del jutge d'Osca per traslladar a l'Aragó les obres d'art de Sixena que són a Lleida.El ministre ha rebut aquest dimarts el requeriment judicial que obliga el retorn dels 44 béns del Monestir de Sixena que es troben a Catalunya i, després d'analitzar-ho, ha donat instruccions als òrgans competents per complir amb la sentència.Així, el ministre ha procedit "immediatament" a donar instruccions als òrgans competents de la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè es procedeixi al compliment de la sentència del Jutjat de Primera Instància número 1 d'Osca, segons han explicat a Europa Press fonts ministerials.Igualment, procedirà a sol·licitar la informació que aquest jutjat requereix respecte a la "ubicació exacta de totes i cadascuna" de les peces pendents d'entrega així com de la data en què es procedirà a l'entrega dels béns, i mitjans pels quals aquesta es farà efectiva."Tan aviat com es rebi contestació a aquesta sol·licitud d'informació, es procedirà a traslladar la mateixa a aquest jutjat", ha contestat el ministre al jutge, segons aquestes mateixes fonts.A mitjans d'aquest mes, el Jutjat de Primera Instància número 1 d'Osca va dictar una providència per la qual requeria al ministre d'Educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, perquè ordenés l'entrega immediata de les 44 obres artístiques del Reial Monestir de Villanueva de Sixena (Osca) dipositades en el Museu de Lleida.El requeriment a Méndez de Vigo es produeix en ser responsable provisional de la conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

