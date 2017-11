El PP proposa controlar l'escola valenciana per «impedir l'adoctrinament a les aules»

La polèmica sobre l'adoctrinament a les escoles dels països catalans ha entrat de ple a les Corts Valencianes. Ho ha fet de la mà del Partit Popular, que ha introduït una esmena als pressupostos de la Generalitat per a 2018, tal com explica el diari La Veu. Així, els populars posen més brossa al foc de la caixa de Pandora destapada per Albert Rivera al Congrés dels Diputats.Concretament, la formació presidida per Isabe Boning demana "la creació d'un grup específic d'inspectors per a impedir que es produeixi adoctrinament a les aules i per supervisar tots els materials didàctics per tal que s'ajustin a la Constitució i l'Estatut d'Autonomia".El mateix periòdic que es fa ressò de la notícia apunta que la iniciativa popular arriba només mig any després de la darrera actualització normativa que "regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació" i "obvia" que l'alta inspecció de l'Estat és un cos amb personal adscrit en cada Delegació del govern espanyol als territoris amb les competències educatives transferides que, des de 1999, amb la inclusió d'Astúries i Castella i Lleó, són totes.Ciutadans, mentrestant, es manté a l'espera. La formació ja ha expressat en repetides ocasions la seva preocupació per aquest fenomen i, fins i tot, ha donat per fet que hi ha un adoctrinament "ideològic generalitzat" en el sistema educatiu del País Valencià. Ara per ara, no ha convertit aquesta matèria en esmena als comptes valencians.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)