Adéu al pessebre vivent més antic de Lleida

El pessebre vivent de Sant Guim de la Plana comptava amb més d'una trentena d'escenes repartides entre el centre de la localitat i també a l'interior de cases particulars. La majoria, basades en antics oficis i també amb algunes escenes bíbliques tradicionals. El pessebre de Sant Guim s'emmarcava en un entorn medieval i comptava amb uns 300 figurants.



Cal recordar que Linyola (Pla d'Urgell) també va anunciar fa unes setmanes la suspensió del seu pessebre vivent aquest any, de la mateixa manera que el col·legi Mare de Déu de Montserrat de les Borges Blanques, en ambdós casos, però, per la situació política de Catalunya. La població de Sudanell (Segrià) també va decidir l'any passat suspendre el seu pessebre per falta de relleu generacional.

L'Associació Marinada ha decidit no organitzar enguany el tradicional pessebre vivent de Sant Guim de la Plana (Segarra) per desavinences amb l'Ajuntament de la localitat, segons ha informat l'entitat a través d'un comunicat. "Any rere any ens han anat incrementant les exigències i hem arribat a un punt on la majoria dels membres de la organització no estem en disposició de tirar endavant l'activitat" i "d'abordar les tasques que requereix el muntatge del pessebre amb el consistori en contra", asseguren des de l'associació. Tot i això, des de la Marinada deixen la porta oberta a la possibilitat que l'any vinent es puguin reprendre les representacions sempre i quan "l'Ajuntament reconsideri i limiti les condicions als acords pactats el desembre del 2011".Amb les 34 edicions celebrades fins l'any passat, el pessebre vivent de Sant Guim de la Plana s'havia convertit en el més veterà de les comarques de Lleida.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)