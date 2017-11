​Detingut un veí de Reus per triplicar la taxa d'alcoholèmia i amb el permís de conduir suspès tres vegades

Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Reus un home, de 37 anys i veí de Reus després que donés positiu per alcoholèmia en un control policial a la carretera TV-3141, a la capital del Baix Camp. Els agents els van parar en observar que el vehicle que conduïa avançava amb línia contínua altres cotxes i es dirigia a gran velocitat cap al control.L'home tenia dificultats per mantenir la verticalitat i va triplicar, amb 0,91 mil·ligrams per litre d'alcohol en aire, la taxa permesa. El detingut va argumentar que anava indocumentat i va intentar fer-se passar pel seu germà per amagar que tenia el permís de conduir vigent suspès, pel jutjat penal número 4 de Tarragona, fins al pròxim mes d'agost. Els Mossos van comprovar que és la tercera vegada que li retiren el carnet en els últims anys.Després d'escorcollar el vehicle li van trobar la documentació i el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i un delicte de conducció amb privació judicial del permís. El conductor haurà de presentar-se davant del jutge quan sigui requerit

