​El congrés de ciberseguretat més veterà torna a Barcelona

Destacats professionals del cada cop més influent món de la seguretat informàtica van assistir el cap de setmana passat a la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), a la XV edició de la convenció No cON Name . Amb una assistència de 300 persones, segons l'organització, compartida amb l'Institut de Formació Contínua-IL3 de la UB, es van debatre temes tan candents com la nul·la seguretat de la Internet de les Coses , els perills ocults a les xarxes socials o si és lícit que Espanya tingui una "ciberreserva" de professionals de la seguretat no remunerats.Una de les imatges més impactants va ser la del polonès Jakub Korepta , mostrant a l'audiència com entrava en una caixa forta connectada a Internet. Korepta és membre de l'equip polonès de competicions hacker Dragon Sector . Dissabte va explicar a Barcelona una nova tècnica que li permet assaltar dispositius de l'anomenada Internet de les Coses, entre ells caixes fortes.Luis Enrique Benítez, de l'empresa Internet Security Auditors, va parlar també de la Internet de les Coses, el "trending topic" de l'any que ve sense cap dubte. Benítez va explicar que aquesta Internet de les Coses està formada per milions de cotxes, dispositius mèdics, tota la domòtica d'una llar incloses rentadores, aspiradores, neveres, joguines (també les joguines sexuals), televisors i un munt de serveis de les ciutats "intel·ligents", com ara els contenidors d'escombraries que avisen quan són plens o els aparcaments de bicicletes connectats a aplicacions mòbils. Tot és "hackejable".Un altre tema que possiblement és "trending" l'any que ve són les xarxes socials alternatives, donada la saturació de les majoritàries, les cada cop més campanyes de manipulació psicològica i el per la privacitat de les persones que hi habiten. Xarxes com Mastodon Quitter sonen cada cop més en els darrers mesos, tot i que la seva seguretat ha de millorar, tal com van explicar Alfonso Muñoz En altres interessants xerrades vam veure els perills d'agafar un innocent USB de terra i connectar-lo, o de descarregar arxius de llocs on la descàrrega no estigui protegia, de forma que l'arxiu pot ser infectat mentre viatja cap al nostre ordinador. Criptografia, atacs a Windows10, trucs de detectius per descobrir la nostra adreça IP van completar el programa de la NcN.També excel·lents professionals, d'aquells que s'anomenen de la "vella escola", alguns convidats a donar la xerrada i molts vinguts per curiositat i per les ganes que es pogués tornar a parlar de seguretat informàtica a Barcelona en aquell ambient que només la veterania de la No cON Name li sap donar. Sergio González Ricardo J. Rodríguez , Àlex Ribot o Leonardo Nve per mencionar només alguns "senyors hackers" que vam veure dalt l'escenari.La tardor de l'any passat no es va celebrar la No cON Name i alguns vam témer la fi d'aquest congrés de seguretat informàtica, el més veterà obert al públic de tota Espanya. La NcN va néixer el 1999 a Palma de Mallorca i es va celebrar ininterrompudament fins al 2006, quan el Govern Balear li va retirar la subvenció just al seu moment més àlgid. El congrés va reaparèixer el 2010 a Barcelona , el mateix any que a Madrid naixia la RootedCON, actualment el congrés de referència del sector a Espanya.La seguretat informàtica s'ha convertit en els darrers anys en el nou Eldorado: hi ha feina per a tothom i sous més o menys dignes. Cada dos per tres algú avisa que cal omplir desenes de milers de llocs de feina que són buits amb un personal que no existeix, que cal formar amb urgència. A tot el món connectat, qualsevol que hagi estudiat una carrera tècnica i hagi fet un parell de cursos o un màster específic se'l rifen les principals consultores que acaben de formar-lo, de pressa i corrent, a la pràctica.En pocs anys les universitats de Barcelona han posat en solfa quatre "màsters" de seguretat informàtica o, com es diu ara, més global, "ciberseguretat": La Salle-Universitat Ramon Llull, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Barcelona, el darrer en posar-se en marxa, l'any passat.La darrera tendència, en aquest ingent esforç per crear més i més mà d'obra per a un sector que creix exponencialment, és traslladar l'esforç educatiu també a la Formació Professional, tal com es va destacar a la taula rodona sobre "Ciberseguretat" de la NcN.Un altre mètode d'aprenentatge és assistir a congressos de seguretat informàtica, que en els darrers 5 anys s'han multiplicat a tot el territori espanyol, mentre a Catalunya s'esllanguia el que havia estat pioner del fenomen.Per això la celebració el passat cap de setmana d'una nova edició va atreure assistents i ponents de l'anomenada "vella escola", il·lusionats, com va dir Sergio González , que va donar la darrera xerrada, il·lusionats amb el "retorn de la No cON Name".

