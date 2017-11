La peculiar estratègia per driblar la prohibició de lluir llaços grocs

En la justificació de la JEC ha assegurat que els membres de les meses han de "mantenir una posició de completa neutralitat" i no poden portar "emblemes de formacions polítiques o que incorporin símbols de caràcter partidista", posant l'exemple en el llaç groc que reivindica la llibertat dels líders empresonats de l'ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, així com dels vuits membres del Govern.I és que els partits del bloc constitucionalista s'han marcat com a objectiu fer desaparèixer tots els símbol s que recordin els presos polítics de tots els edificis públics. I el llaç groc n'és un d'ells.Carles Andreu ens proposa una solució per evitar la prohibició contra el llaç groc. El que primer cal és tenir una paret, una bústia de Correos o una tanca de color groc i posar una fulla amb un llaç retallat a sobre, que agafi el color del fons. ç"Si el groc el posen ells també està prohibit?", es pregunta el tuitaire, com podeu veure a sota.

