​El RACC esmena els carrils bici de Colau i vol «més intel·ligència» en el disseny

El Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) considera que cal completar la xarxa de carrils bici a la capital catalana, però esmena com el govern d'Ada Colau n'està fent el desplegament . En opinió del president del RACC, Josep Mateu, "fa falta un disseny més intel·ligent" dels carrils. Considera que cal aturar-se i veure com s'ordenen, i ha criticat que fins ara el govern municipal "prima quants kilòmetres de carril bici serem capaços de generar l'any que ve" per sobre de la qualitat. Una de les polítiques més ambicioses que Colau està implantant en l'àmbit de la mobilitat és la multiplicació dels carrils bici . Mateu ha assegurat que al RACC cada cop defensen més la bona mobilitat i no pas específicament el conductor de cotxes, i estan "a favor" dels carrils bici, però ha insistit en el fet que el govern "està primant una mica la quantitat per sobre de la qualitat". Critica que es facin carrils "en zones on quasi no hi ha trànsit", i quan s'implanten en els carrers amb més circulació creen "congestió i llavors es genera més contaminació".Mateu ho ha exemplificat amb el carril bici del carrer París, on hi ha un carril bici, un bus i "només dos carrils" per al cotxe. "És un carrer que va molt ple i es nota la congestió", ha advertit, i ha agregat que va congestionat gairebé de Viladomat fins a Balmes. També ha carregat contra els carrils bici en doble direcció, els quals considera que creen "sensació de perillositat".El president del RACC ho ha dit en la presentació d'un estudi que ha realitzat el club de l'automòbil, amb el qual ha quantificat quantes infraccions es cometen al volant, amb bicicleta o a peu a Barcelona, i ha conclòs que gairebé un terç dels barcelonins (el 31%) se salta les normes quan es desplaça per la capital catalana. Tot i això, segurament tothom que es mou per Barcelona formi part del terç d'infractors en algun moment o altre, ha constatat el director tècnic de la Fundació RACC, Lluís Puerto.Segons el club automobilístic, és entre el col·lectiu dels ciclistes on s'observa més indisciplina, ja que s'ha observat que gairebé la meitat (48,3%) no compleix les normes en algun moment, però això no es tradueix en una major probabilitat d'accident greu. Són els motoristes, el 35,7% dels quals cometen infraccions, els que cometen les maniobres més perilloses. També són infractors el 21,2% dels vianants i el 20,6% dels conductors de cotxe. Així es desprèn de l'"Auditoria RACC de Convivència" , un estudi que analitza el comportament en els moviments per la capital catalana, i que el club enviarà a l'Àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona acompanyada de recomanacions. L'anàlisi es basa en 1.300 enquestes d'opinió i 14.757 observacions de comportament en diversos punts representatius de la ciutat, i arriba en un moment en el qual s'ha incrementat el parc de motocicletes, es consolida l'ús de la bici i augmenten els desplaçaments a peu.

Estudi del RACC sobre la convivència en els desplaçaments a Barcelona by naciodigital on Scribd

Una ciclista al costat d'un autobús urbà. Foto: Adrià Costa

La infracció més repetida és no aturar-se a l'estop (23%), no respectar el pas zebra amb vianants a prop (14%), no indicar el gir (13,3%), no indicar el canvi de carril (9,9%) i saltar-se un semàfor en vermell (9,2%). La cruïlla és l'espai més perillós, i la xarxa secundària, on es triplica el risc d'accidents en relació a la bàsica. A l'estudi també s'evidencia que tots els col·lectius són "molt autoindulgents" amb ells mateixos, però es fixen molt amb les que cometen els altres, segons Puerto.Per exemple, passar-se el semàfor en vermell és la infracció que els ciclistes cometen amb més freqüència en opinió de la resta d'usuaris (55%), però només ho admeten el 6% dels ciclistes. Segons les observacions, ho fan l'11,3% –saltar-se'l i creuar completament el carrer-, tot i que el 53,8% se'l passa i s'atura a la cantonada a l'espera que es posi verd. Pel que fa als conductors de cotxe, només l'1% admet que utilitzen el mòbil sense mans lliures, mentre el 45% de la resta de col·lectius ho sostenen: en veritat ho fa el 8%.El RACC opina que "les cruïlles és la zona zero on s'ha de treballar més", segons Puerto. El club d'automobilistes ha presentat una bateria de recomanacions, gairebé només centrades en la seguretat. Considera que cal reforçar els passos de vianants amb missatges, com ara marques viàries adreçades als conductors. Ha tornat a defensar que tots els ciclistes disposin d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, i considera que han de rebre cursos formatius en condicions de trànsit urbà real, s'ha d'incrementar la vigilància contra l'incivisme, completar la xarxa de carrils bici i que tinguin espais propis a la calçada.Pel que fa a les motos, indica que calen sistemes ABS de sèrie a les de menys de 125 cc, cal control l'excés de velocitat i l'obligació de bescanviar multes per formació després de cometre determinades infraccions. Per últim, per als cotxes el RACC sosté que cal que tots els turismes tinguin frenada autònoma d'emergència, també controlar l'excés de velocitat, evitar les distraccions –amb el control del whatsapp i altres aplicacions mentre es condueix- i formar els nous conductors en matèria de seguretat viària i comportament a la via pública.

