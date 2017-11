VÍDEO Gabilondo: «El dia 21, referèndum»

L'independentisme no ha canviat gens, està al mateix lloc, potser la situació curiosa de Puigdemont i Junqueras, però poca cosa més. El sobiranisme contempla les eleccions del 21-D com una “parada” més en el procés i tot el que ha passat ha estat una simple “parada tècnica”.Així ho creu Iñaki Gabilondo, tal com explica al seu vídeoeditorial ( La voz de Iñaki ), després d'escoltar les declaracions de Marta Rovira en una entrevista a una televisió estatal. “Ens trobaríem per tant, davant d'un 'procés 2', amb els mateixos objectius però que segurament modificaria una mica el full de ruta”, diu el periodista.La visió de l'independentisme, segons Gabilondo, contrasta amb la de la resta de l'estat espanyol, on des que es va aplicar el 155 es viu “una sensació d'assumpte resolt, de cop d'autoritat”.“I no és això, El 115 no servirà per res si no obté el suport de les urnes”, afegeix. “A l'independentisme només el paren els vots. Les urnes esperen. Allà es dirimirà el vertader veredicte”, conclou.

