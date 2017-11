Com s'atreveix Albiol a posar-se TV3 a la boca?

Impagable, Albiol desencaixat!!

GRAN Lidia Heredia👏👏👏

La pluralitat dels mitjans públics catalans és inqüestionable. pic.twitter.com/k51GL84hiJ — Àlexei Catanovich (@alexcatsbd) 28 de novembre de 2017

Albiol va admetre que per culpa del pacte amb Ciutadans i el PSOE referit als efectes de l’article 155, ell i el seu partit no van poder entrar més a sac a TVC. "Miri si sóc sincer!"

Albiol de veritat es pensa que té potestat per esbotzar la porta de TV3, entrar-hi amb una destral i començar a fer i desfer el que a ell li sembli?

Xavier García Albiol, entrevistat per Lídia Heredia Foto: TV3

Com té els nassos i la poca vergonya de fer-ho? En nom de qui i per què? Què li passa pel cap a una persona per a suggerir en veu alta que vol tancar una televisió pública, refundar-la i omplir-la de “gent normal”? Hi ha diverses possibilitats que ho expliquen. O és un humorista dolent o no sap en quin món viu. O té uns deliris de grandesa certament estranys. O diu el primer que li passa pel cap.No crec que el senyor s’adonés que el sol fet de ser allà ja és una prova bastant clara de refutació de les seves acusacions. La tesi principal que defensa és que TVC no és imparcial en el tractament i la informació de la situació política. Que és massa independentista. Li va posar a Heredia alguns exemples: el cartell “Democràcia” que hi ha a la façana de l’edifici, el fet que a l’InfoK es parlés de presos polítics o que els discursos de Pilar Rahola a Preguntes freqüents siguin sistemàticament aplaudits pel públic del plató.Potser alguns d’ells estarien ben escollits. Potser fins i tot amb alguns d’ells tindria raó de qüestionar-los. Perquè, en efecte, TVC pot haver comès errors, pot haver-se passat de frenada en algun moment, pot haver confós la part amb el tot. Però per aquest motiu una televisió pública està sotmesa al judici dels comitès professionals, el control del Parlament i el criteri de l’audiència. Per a ajudar-la a millorar cada dia. Fins i tot les paraules del propi Albiol, encara que absurdes i completament fora de lloc, poden ajudar a fer funcionar millor una institució tan important com la nostra televisió pública.El problema no és aquest. El problema és la voluntat de qui emet aquesta opinió. García Albiol de veritat es pensa que té potestat per esbotzar la porta de TV3, entrar-hi amb una destral i començar a fer i desfer el que a ell li sembli? No només no posseeix aquesta potestat sinó que la seva voluntat obeeix a criteris no tan sols equivocats sinó completament nocius. Perquè el que ell i el seu partit proposen és l’acció repressora i la propaganda política. Voldrien substituir el que ells anomenen “parcialitat” per pura doctrina.Estava una mica crispada, potser un pèl massa. De fet, és normal tenint al davant un personatge així. Al contrari del que li va passar amb Enric Millo fa unes setmanes, aquest no va poder sortir-se per la tangent, escapolir-se de les preguntes. I si ho feia, Heredia el retratava. Com quan li va preguntar repetides vegades quin és el model alternatiu que proposa el PP. Jo li hagués preguntat directament: “El model que proposa és el de Televisió Espanyola?”. I així s’hauria vist obligat a donar comptes sobre els escandalosos nivells de manipulació i mentida de la pública estatal.Ho va fer perquè Albiol havia dit, sense pronunciar el seu nom, que l’actual director de TV3, Vicent Sanchis, té una ideologia independentista massa marcada. Tampoc va voler pronunciar els noms dels presentadors de la casa que a criteri seu participen en la propaganda que cal eradicar. “Ens està tractant de fanàtics i de titelles”, li va etzibar Heredia. I és que aquest és el tema: com s’atreveix Albiol a posar en dubte Televisió de Catalunya quan el seu partit controla Televisió Espanyola amb ànima i actitud de comissari polític? Quin és el mecanisme mental que t’impulsa a emetre aquesta mena de judicis passant per alt que no tens la més mínima potestat moral per a fer-los? I el més notable de tot plegat és que li és absolutament igual. No li preocupa gens ni mica que aquestes actituds generin rebuig en la població. Li importa un rave. I sabeu per què? Perquè sap que no li restaran adhesions electorals. És un polític que només parla i actua per als seus votants, persones que consideren que el millor que poden fer en aquesta vida és fer-li confiança.Albiol va admetre que per culpa del pacte amb Ciutadans i el PSOE referit als efectes de l’article 155, ell i el seu partit no van poder entrar més a sac a TVC. “Miri si sóc sincer!”, li va etzibar a Heredia. I va advertir sobre quines són les seves intencions de futur: l’educació. Sí, ja sabem quins són els criteris del PP en aquest aspecte. Si pel que fa als mitjans públics els criteris són ridículs i fora de lloc, en el terreny educatiu fan autèntic fàstic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)