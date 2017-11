La contundent (i irònica) defensa de Rufián a les cartes de Jordi Sànchez

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián Foto: @elsmatins

Os molestan más los sobres de Jordi Sànchez para su familia que los de Urdangarin para la suya. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 27 de novembre de 2017

Jordi Sànchez Foto: Adrià Costa

Institucions Penitenciàries va informar que expedientarà l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez, per camuflar clar entre els seus estris personals per saltar-se el reglament comú per a tots els interns de la presó madrilenya de Soto del Real . Ara, Sánchez haurà de respondre davant la Comissió Disciplinària de Soto del Real després que els funcionaris d'aquest centre descobrissin que "havia vulnerat el conducte reglamentari per a la sortida de la seva correspondència".Aquesta acció de Jordi Sànchez va provocar la indignació de molts usuaris de la xarxa, que van aprofitar per carregar contra el també número 2 de Junts per Catalunya. Un dels que va sortir en la seva defensa va ser el diputat d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, que va apuntar: "Us molesten més els sobres de Jordi Sànchez a la seva família que els d'Urdangarin per a la seva".

