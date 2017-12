VÍDEO Trump, sobre una senadora en un acte amb indis: «Li diuen Pocahontas»

President Trump refers to Senator Elizabeth Warren as "Pocahontas" during an event honoring Native American veterans https://t.co/4dpd7mP1hR pic.twitter.com/1q9MWkxMNZ — AFP news agency (@AFP) 28 de novembre de 2017

El president dels Estats Units, Donald Trump, va rebre a la Casa Blanca diversos veterans de guerra d'una comunitat indígena del país que van participar a la II Guerra Mundial. Durant la seva roda de premsa, el magnat va aprofitar per honorar la seva tasca... però ho va fer utilitzant termes racistes. "Sou gent molt, molt especial. Éreu aquí abans que qualsevol de nosaltres", va dir Trump.Tot seguit, però, no se'n va poder estar i va pronunciar un desafortunat comentari sobre la senadora Elizabeth Warren, qui va titllar de "Pocahontas". "Encara que tenim una representant al Congrés que, segons diuen, ha estat aquí des de fa molt temps. Li diuen Pocachontas", pronunciar amb els indígenes davant, tot afegint: "Però sabeu què? M'agradeu perquè sou especials"."És profundament lamentable que el president dels Estats Units no pugui aguantar ni en una cerimònia d'homenatge a aquests herois sense pronunciar un insult racial". Aquesta va ser la resposta de Warren en una entrevista a la cadena MSNBC. I és que aquesta senadora va apuntar el 2012 que tenia arrels natives. Un extrem que no s'ha pogut demostrar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)