VÍDEO El president dels àrbitres, sobre el gol anul·lat: «Va fer un gran arbitratge»

FOTO. La pilota ha entrat claríssima dins la porteria! pic.twitter.com/YstI2prAAW — LaTdP (@LaTdP) 26 de noviembre de 2017

El gol que va fer Leo Messi al camp del València el va veure tothom menys l'àrbitre del partit, Iglesias Villanueva. La pilota, després que Neto no la pogués rebutjar, va botar clarament més enllà de la línia de gol de l'equip local. La polèmica estava servida: el partit va acabar en empat a 1 i és clar, si el gol hagués pujat al marcador, la victòria hagués estat per al Barça.Aquest dilluns al vespre, El Chiringuito va entrevistar el president del comitè espanyol d'àrbitres, Sánchez Arminio, que va defensar el paper del jutge. "Em va estirar dels cabells i accepto la decisió dels nois perquè no l'han vist", apunta sobre Iglesias Villanueva i els seus assistents, tot afegint que "com que no en té la seguretat no pot donar gol".Més enllà, també defensa el paper de l'àrbitre. "Va fer un gran arbitratge... traient aquesta jugada, de deu". Preguntat sobre si l'enviaran a la nevera, Sánchez Arminio, ho nega: "En absolut".

