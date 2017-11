Desmantellen un punt de venda de droga al barri del Raval de Barcelona

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana han desmantellat la tarda d'aquest dilluns un punt de venda de drogues al barri barceloní del Raval, en un pis del carrer Lluna, tal com han informat a través un comunicat. Els dos cossos policials han registrat l'immoble i han localitzat material per preparar droga i documentació personal.Així doncs, al llarg de la tarda, tal com s'acostuma a procedir en aquests casos, s'han posat en marxar les gestions pertinents amb el propietari del pis perquè aquest quedi tapiat. Des de principis d'aquest 2017, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han efectuat 29 entrades i registres en domicilis del Raval des d'on s'estaven venent drogues, i han detingut a 35 persones.De fet, la situació al barri i el combat contra els anomenats "narcopisos" ha assolit un moment crític. Tal com es detalla en el reportatge "Ocupar «narcopisos», el darrer recurs dels veïns del Raval: «No ens queda altra opció»" del periodista Jordi Bes a, els veïns s'han cansat de tenir els narcotraficants actuant amb impunitat i fent-se els amos dels edificis i el carrer, i han decidit passar a l'acció directa.Els dos cossos policials afirmen que mantenen dispositius de seguretat al barri amb més presència uniformada a manera dissuasiva. També mantenen comunicació permanent amb veïns i comerciants per comprovar la veracitat de les informacions que arriben. Si es detecten indicis de tràfic de drogues s'inicia una investigació i es posa en coneixement del jutge. En aquests moments hi ha obertes diverses investigacions a l'entorn d'alguns punts des d'on es tenen indicis que s'estaria produint tràfic de substàncies estupefaents.

