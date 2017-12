El Príap d'Hostafrancs

L'escultura del Príap d'Hostafrancs, al Museu d'Arqueologia de Catalunya Foto: Adrià Costa

L'escultura del Príap d'Hostafrancs, al Museu d'Arqueologia de Catalunya Foto: Adrià Costa

, i, que si volem descobrir coses sobre el passat més llunyà de Barcelona, hem d'anar a cercar-la allà., ja que aquella petita Barcino romana estava rodejada d'un ampli "ager barcinonensis" amb vil·les i vies de comunicació, com ho demostra la troballa de la malaguanyada Vil·la Romana de la Sagrera, horriblement destruïda per les obres de l'AVE.i al seu pas s'hi han trobat al llarg dels anys diversos vestigis de l'antiguitat.. Formava part d'un ramal de la Via Augusta que connectava Cadis i Narbona.el Diario de Barcelona es va fer ressò d'una important troballa en un solar d'aquest indret.que, tenint en compte que no tenia cap, era de proporcions importants. Però per proporcions importants, o més ben dit, desproporcions importants, les del seu enorme penis. El mateix diari especificava que "por la desnudez, bastante significante al par que ofensiva, de alguno de sus miembros": "Priapo como símbolo de fecundidad de la naturaleza. Estatua de piedra berroqueña y de colosales dimensiones. Mide 2,5 metros sin la cabeza. Representa un joven de robustas formas, apoyado sobre un banco de tierra y viste doble túnica".per mitjà de l'Acadèmia de Bones Lletres, motiu gràcies al qual encara es conserva en els nostres dies.Eren bojos aquests romans o bé eren molt de la conya?perquè tot fa pensar que pel fet que la part posterior de l'estàtua és totalment plana aquesta formava part d'un monument més gran.Priap era un déu de la fertilitat d'origen grec el culte del qual va arribar als romans. Formava part del seguici de Dionís (el Bacus dels romans) i fomentava la fecunditat de camps, bestiar i pesca. Fins i tot va existir un gènere poètic dedicat a ell, el "priapeu" que els grecs es prenien molt seriosament però que els romans van adaptar a finals de la República i l'època d'August com un gènere més de la broma, ara sí.Estàtues com aquestes se solien posar a l'entrada dels jardins per afavorir-ne la fecunditat i protegir els seus fruits de possibles lladres. Com que els romans eren molt supersticiosos, segurament en veure aquell guàrdia de seguretat amb la seva "porra" potser deturaven els seus instints d'apropiar-se del que no era d'ells.elogiant la capacitat procreadora de la dona, rendint culte a figures femenines que destacaven els seus òrgans sexuals i els pits, com la Venus de Gavà, que es va trobar aquí a prop, els romans com a societat més patriarcal que eren van centrar el seu culte a la fecunditat en l'element masculí. El penis no només era símbol de fertilitat sinó que era un símbol protector contra les malediccions i es representava ben visible flanquejant entrades de comerços o fins i tot muralles (com es pot apreciar en una de les entrades de la ciutat romana d'Empúries).molt típics que duien normalment penjats al coll els nens fins que vestien la toga viril als 17 anys o també dones, especialment embarassades.però van haver de marcar-se penitències perquè la gent deixés de rendir-li culte.Fàcil, el tenim aquí a prop. Només cal enfilar cap a Montjuïc, al Museu d'Arqueologia de Catalunya, al Passeig de Sta. Madrona nº39, i el trobarem només entrar tot just a la sala de la dreta del vestíbul., les Jornades Romanes de Barcelona, que organitza cada any al juny el grup de reconstrucció històrica Barcino Oriens de l'Escola Joan Pelegrí, justament al mateix tram de l'antiga via romana on temps enrere va trobar-se el Príap d'Hostafrancs. Hi ha conferències, xerrades, venda d'esclaus, combats de gladiadors i recreació de processos artesanals, gastronòmics i cosmètics romans amb tot el rigor històric o també podrem comprar coques de xocolata anacròniques o melmelada de tomàquet postdescoberta d'Amèrica dels paradistes que sempre s'ho fan venir bé en qualsevol esdeveniment que cridi a possible clientela.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)