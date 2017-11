VÍDEO Interior defensa que els guàrdies civils rebin classes de tauromàquia

El Ministeri espanyol de l'Interior ha justificat que els agents de la Guàrdia Civil rebin classes de tauromàquia per fer la seva feina. I és que el passat 12 de juny els candidats al grau de suboficials van rebre a Jaén una classe magistral per tenir un "coneixement òptim de la lidia" i així poder dur a terme les funcions de delegat governatiu en espectacles taurins. Tal com es veu en el vídeo, mentre el conferenciant, uniformat, feia una demostració, els alumnes van aplaudir-lo en "olés".Segons ha informat el diari El Independiente , aleshores, l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ja ho va titllar de "frivolitat" i va criticar "el mal ús que es fa de les instal·lacions acadèmiques". Aquest mateix sindicat defensa que s'imparteixi el coneixement per realitzar aquestes funcions però no veu amb bons ulls que s'ensenyi a torejar.És per això que la AUGC van demanar al PSOE del Congrés que dirigís una pregunta a Interior per esbrinar els motius d'aquesta pràctica. A la seva resposta, el Ministeri encapçalat per Zoido apunta que molts dels suboficials hauran de desenvolupar la funció de delegat governatiu i que per això "és necessari proporcionar una formació adequada en el marc dels espectacles taurins", i així poder-ho fer "correctament". També afegeixen que no es tractava de "classes específiques per aprendre a torejar".

