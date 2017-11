Els episodis de contaminació augmenten els atacs de cor i la mortalitat

La contaminació atmosfèrica causa un augment d'infarts de miocardi, sobretot dels que presenten una obstrucció total de l'artèria coronària que són els més greus. Ho han descobert investigadors de l'Hospital Vall d'Hebron que per primera vegada han creuat les dades dels pacients que van patir un infart entre el gener de 2010 i el desembre de 2011, i les dades dels registres meteorològics i de contaminació de la Generalitat, i van comprovar que, a més, la contaminació també té a veure amb la mortalitat en les primeres 24 hores després d'un infart greu. Fins ara, s'havien dut a terme pocs estudis en aquesta línia i els resultats eren dispars i controvertits.Segons l'estudi, la substància més directament relacionada amb els infants és la que s'emet pels tubs d'escampament dels motors dièsel dels cotxes. El cardiòleg de Vall d'Hebron, Jordi Bañeras, responsable de l'estudi, explica que la concentració mitjana d'aquesta substància va ser durant el període estudiat a les zones de Barcelona amb més contaminació va ser de 20,1 µg/m3 i posa de manifest que l'estudi demostra que si es reduís 10 µg/m3 la concentració de PM 2,5, es podrien evitar almenys un 7,67% de les morts que es produeixen en les primeres 24 hores d'infart greu, el que suposaria, com a mínim, una reducció de 5 morts a l'any.Bañeras creu que aquesta xifra pot ser superior perquè no s'han tingut en compte les defuncions per infart de miocardi abans que els pacients puguin ser atesos. Per això, el cardiòleg defensa que les polítiques mediambientals que afavoreixen la reducció d'aquesta contaminació tindrien un impacte molt positiu en la salut del cor dels ciutadans.

