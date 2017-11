Condemna de 18 anys de presó per a una dona que va asfixiar el seu fill a Almàssera

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià ha confirmat la condemna a 18 anys de presó per a una dona d'Almàssera (Horta Nord) que va asfixiar el seu fill de cinc anys. La sentència confirma la condemna de l'Audiència de València dictada per un jurat popular i considera la dona culpable d'un delicte d'assassinat amb l'atenuant d'alteració psíquica i l'agreujant de parentesc. Així mateix, estableix una indemnització de 100.000 euros per al pare del nen i de 10.000 euros per a cadascun dels quatre germanastres.La sala considera provat que la dona, de nacionalitat nicaragüenca i que vivia amb el seu marit i el fill dels dos a Almàssera, el 23 de maig del 2015 va subministrar un fàrmac el seu fill per adormir-lo. Posteriorment va procedir a asfixiar-lo amb un coixí a la cara. Seguidament, es va causar ferides lleus a l'abdomen amb excoriacions superficials i va jeure al llit, col·locant el cos del seu fill sobre ella. En tornar a la casa, el marit va dur el seu fill al centre de salut, on va ingressar ja mort, sense activitat cardio-respiratòria.La sentència remarca que l'acusada tenia la seva capacitat d'enteniment i comprensió plenament conservada en cometre els fets malgrat que la simptomatologia ansiosa i depressiva podria haver compromès lleugerament la capacitat de voluntarietat. El jurat va estimar que no havia de concedir-se a l'acusada el benefici de suspensió de la condemna i no havia de proposar-se el seu indult al govern espanyol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)