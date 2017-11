Les empreses catalanes, al capdavant en digitalització gràcies al MWC

Foto: Eva Domínguez

Les empreses catalanes se situen per davant de les companyies del conjunt de l'estat espanyol en digitalització gràcies al Mobile World Congress (MWC), segons Vodafone. "Si hagués de donar un diagnòstic del per què, diria que és pel llegat que està deixant el MWC a Catalunya i especialment a Barcelona amb un ecosistema d'empreses tecnològiques important", ha assegurat el director territorial de Vodafone a Catalunya, Albert Buxadé, aquest dilluns durant la presentació del Primer estudi sobre l'estat de digitalització de les empreses i administracions públiques de l'Observatori Vodafone de l'Empresa.Tot i que Buxadé ha remarcat que la diferència "tampoc és molt important" perquè, tot i estar per sobre de la mitjana de l'estat espanyol, a les companyies catalanes encara els manca coneixement en noves tecnologies i tenen un grau de digitalització baix. A partir de 371 entrevistes a alts directius, l'informe constata que només un 34% de les empreses de més de 100 treballadors tenen un pla de digitalització, i només un 19% de pimes tenen una estratègia per implantar noves tecnologies.Entre les empreses que disposen d'un pla de digitalització, al voltant d'un 40% no li ha assignat pressupost per desenvolupar-lo . "Hi ha poca consciència que això s'hagi de desenvolupar de manera urgent", ha lamentat Buxadé, que ha alertat que "falta conscienciació i formació" a les empreses en matèria de noves tecnologies. El director territorial de Vodafone a Catalunya ha remarcat que digitalització és molt més que donar als empleats "mòbils amb 4G". Segons Buxadé, també està relacionat amb tecnologies com serveis al núvol, Big Data o l'Internet de les coses (IoT) . "Les companyies que no tinguin clar que tot això és important es quedaran despenjades", ha alertat.L'estudi de Vodafone revela que només un 4% de les pimes citen la digitalització com a preocupació de forma espontània, i entre les empreses de més de 100 treballadors només un 7%. A més, l'informe de Vodafone constata que la majoria d'empreses encara pensen en la digitalització com quelcom "molt bàsic" i de les respostes dels directius enquestats es desprèn que no tenen gaire clars els conceptes relacionats amb les noves tecnologies.Segons les empreses, la principal barrera per a la digitalització és l'elevat cost d'implantació seguit de la manca de temps i de formació dels treballadors. Gairebé la meitat de les empreses de més de 100 treballadors –un 44%- diu no tenir especialistes dins la companyia per dur a terme el procés de digitalització i el percentatge s'enfila al 67% de les pimes. Vuit de cada deu pimes i nou de cada deu empreses de més de 100 treballadors confiaran en proveïdors externs per afrontar el procés d'adaptació a les noves tecnologies, segons l'estudi.D'altra banda, l'informe de Vodafone constata que el nivell de conscienciació és més elevat a l'administració pública catalana. A diferència amb les empreses, l'administració veu la digitalització com una de les principals prioritats. Un 36% dels gestors de l'administració està preocupat pel tema i un 72% creu que contribueix a millorar la relació entre institucions i ciutadania. També valoren la millora de l'eficiència com a principal avantatge de les noves tecnologies.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)