VÍDEO Detingut a Cardedeu per vendre droga en un pis proper a escoles del municipi

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Cardedeu van detenir el 24 de novembre un home de 48 anys, veí d'aquest municipi i nacionalitat marroquina, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública en la seva vessant de tràfic de drogues. L'home venia la droga des del seu domicili situat en una zona molt cèntrica del municipi i proper a diverses escoles infantils, i oferia haixix, marihuana, cocaïna i MDMA. L'arrestat feia les entregues llançant el material per la finestra de casa seva i els compradors el recollien des del carrer. L'home, a qui li consten nou antecedents policials per fets similars, va passar a disposició judicial el 25 de novembre i el jutge va decretar l'ingrés a presó.La investigació es va iniciar el mes de setembre quan la Policia Local de Cardedeu va rebre informació sobre un punt de venda de drogues que es trobava en una zona cèntrica de la localitat, on les transaccions es realitzaven a plena llum del dia i davant la presència de qualsevol vianant que és trobés al lloc. De fet, el traficant llançava la droga des de la finestra del seu domicili al carrer on es trobava el comprador. A més, també hi havia hagut un increment de petits incidents relacionats amb el tràfic de drogues, com ara baralles i discussions a la via pública.Arran d'aquesta informació els agents de la Policia Local coordinadament amb els Mossos d'Esquadra van iniciar un dispositiu conjunt.Durant el transcurs de la investigació els agents van constatar que, efectivament, una de les persones que vivia al domicili investigat realitzava de manera continuada vendes de petites quantitats de substància, algunes de les quals es feien a plena llum del dia, i van poder practicar comisos de substàncies venudes a diferents compradors.Amb aquests indicis, el 24 de novembre els investigadors van fer una entrada i registre al domicili de l'arrestat amb l'autorització del jutjat d'Instrucció número 4 de Granollers. Un cop dins, els agents va localitzar diversos embolcalls i bosses utilitzats habitualment per a la distribució de substàncies, balances de precisió, més de 500 euros en bitllets petits arrugats. A més de 61’42 grams de haixix, 1,26 de cocaïna, 8.2 de marihuana i 25,30 de MMDMA, tot distribuït en paquets individuals preparats per a la seva venda. Dins del pis també es van localitzar diversos ordinadors, patinets, bicicletes, telèfons mòbils, monitors i televisors. Aquest material, del que no es va trobar cap factura, podria haver estat usat pels compradors com a material d'intercanvi de la droga.El presumpte traficant, el qual es trobava en el pis en aquell moment, va ser detingut per la seva presumpta implicació en la venda de substàncies estupefaents.

