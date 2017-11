La patronal també fa campanya

Des dels partits i els mitjans de comunicació estatals sovint s'ha criticat la pressió que, sobre els polítics sobiranistes, exercien Òmnium i l'ANC en defensa de les seves idees. Però no són els únics que, amb més o menys fortuna, fan de lobby. Fins ara el món econòmic tenia gairebé en exclusiva aquest rol. I no el vol perdre. Ahir el Cercle d'Economia, sempre ponderat en les seves posicions i defensor de la tercera via entre unionistes i sobiranistes, va instar els candidats a actuar "en el marc de la llei" i "evitar el caos" . I avui és el torn de Foment del Treball, la gran patronal catalana. Després del canvi de seu de moltes grans empreses del país presenta l'informe Incidència de l'escenari polític en l'activitat econòmica i empresarial. L'entitat que presideix Joaquim Gay de Montellà, un habitual a les manifestacions unionistes, serà molt crítica amb el procés. Caldrà veure si demana algun gest a Mariano Rajoy més enllà d'aixecar el 155. De moment el president espanyol ahir encara el va defensar amb contundència en una entrevista a Tele5 on va refredar la reforma constitucional.



Al món empresarial es mouen coses. CiU havia estat la força de referència de l'establishment. En els darrers anys, ja amb el procés en marxa, Unió s'havia convertit en el pont entre nacionalistes i grans empresaris gràcies a Josep Antoni Duran i Lleida, que ara treballa per la CEOE. Ara, l'espai que liderava Duran es presenta amb el PSC i això fa que Miquel Iceta, l'esquerra d'ordre, faci forat. Ho explica en aquesta crònica Pep Martí, on es poden constatar també les preferències polítiques de les classes més benestants.



El sobiranisme és europeista. Carles Puigdemont va haver de sortir al pas a les acusacions d'euroescèptic després de dir que, atesa la posició de la UE amb el procés, seria lícit que els catalans votem si en volem seguir formant part. Es va sentir, de nou, que el sobiranisme és un moviment populista que, per tant, pretén aïllar Catalunya. Les dades, però, ho rebaten. L'electorat independentista és més europeista que el del PP o Ciutadans, que per cert es va presentar a les europees fa uns anys amb la coalició euròfoba Libertas. Aquest informe de Roger Tugas us ho demostra.



Sortir de la presó sense agenollar-se. Aquest matí ERC presenta la llista i Junts per Catalunya i Catalunya en Comú els lemes i cartelleria de campanya. Tot molt normal si no fos perquè el president i quatre consellers són a l'exili i vuit consellers més, entre ells el vicepresident Oriol Junqueras, a la presó. Tots ells han demanat declarar al Suprem per provar-ne de sortir i fer campanya. En el cas dels d'ERC ho fan acceptant "per imperatiu legal" el 155 i fent notar el seu desacord amb els cessaments. Veurem si la Justícia en té prou o els vol agenollats i silenciats fins al 21-D. El recurs, que es presenta avui, us l'expliquen aquí Sara González i Isaac Meler. Per cert, que un dels empresonats, Carles Mundó, rep avui al vespre a Barcelona, a la UPF, un homenatge del món de la Justícia. Els intents de normalitzat la campanya es veuen entorpits pel zel de la Junta Electoral Central prohibint llaços grocs o dient a TV3 quina terminologia ha d'usar. N'escriu aquesta opinió la nostra directora Karma Peiró a La Veu de Nació.



Barcelona, contaminada. Una tardor poc plujosa i la contaminació (amb els efectes nocius que té per a la salut) poden obligar aquesta setmana l'Ajuntament de Barcelona a restringir el tràfic. Jordi Bes us en dona tots els detalls de forma molt didàctica en aquesta informació. Estigueu atents.





Vist i llegit



Les constants sequeres fruit del canvi climàtic i la contaminació amenacen també de forma seriosa el riu més llarg de la península ibèrica, el Tajo. El diari El País fa, a través d'un interactiu amb espectaculars fotos, un recorregut pels seus mil quilòmetres des del seu naixement, entre Conca i Guadalajara, fins a la seva desembocadura, a Lisboa. El podeu veure i llegir aquí.





El passadís



A la campanya del 27-S de 2015 Barcelona en Comú no es va presentar i es va formar Catalunya Sí Que Es Pot, una coalició formada per EUiA, ICV i Podem. El partit lila hi tenia molt pes específic i el protagonisme de Pablo Iglesias en campanya, fins i tot amb polèmiques referències a la immigració dels 60 i els 70, va ser total. Iglesias feia també ja campanya per les eleccions al Congrés que es van celebrar en tres mesos. Ara, les coses són diferents. Els "comuns" són a la coalició i Ada Colau, que no té les millors relacions amb el madrileny (li agradava més Íñigo Errejón), és qui porta la veu cantant. Iglesias vindrà aquest diumenge a presentar el programa i només dos cops en campanya. A diferència de fa dos anys, no li caldrà llogar-se un apartament.





L'efemèride



Tal dia com avui de l'any 1705 l'arxiduc Carles d'Àustria va jurar, a Barcelona i en el marc de les Corts, els furs i altres lleis i privilegis propis de la Corona d'Aragó, i es va convertir en rei amb el nom de Carles III, establint la seva cort a la capital catalana fins a l'any 1711. El jurament arribava en plena guerra dinàstica amb els Borbons, d'origen francès. L'hereu austríac havia desembarcat a l'estiu a Altea, al País Valencià, on ja va mostrar el seu compromís amb les institucions del país. La guerra de Successió, plena d'ofensives i contraofensives i aliances fetes i desfetes, va durar fins al 1714, quan Catalunya va caure derrotada i el Borbó Felip V va poder imposar el seu règim absolutista a Espanya. De l'entusiasme que en àmbits populars del país va generar l'aspirant austriacista al tron espanyol en dona testimoni El Cant dels Maulets, magistralment interpretat pels valencians Al Tall.





L'aniversari



El 28 de novembre de 1820 va nàixer a Alemanya Friedrich Engels, un filòsof i revolucionari alemany que va morir el 1895 a Londres. Engels va fer tàndem amb Karl Marx i és inspirador del socialisme i el moviment sindical. Va ser dirigent de la Primera i la Segona Internacional. La Lliga dels Comunistes els va encarregar el Manifest comunista, redactat entre 1847 i 1848. En aquest vídeo s'intenta explicar de forma didàctica.

Ferran Casas i Manresa

