Obert expedient a nou policies espanyols enviats a Catalunya per «abandonar el lloc de treball»

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) ha rebutjat el "doble càstig" que han tingut nou agents de la VII Unitat d'Intervenció de Policia (UIP), amb base a Valladolid, als quals la Direcció General de la Policia ha obert expedient per l'"abandonament del seu lloc de treball" quan participaven en l'operació Copèrnic -nom en clau amb què ha estat batejat el desplegament policial a Catalunya pel procés sobiranista- i ha demanat a la Prefectura d'Unitat i a la mateixa direcció "empatia "amb els policies expedientats.Així ho ha assenyalat, en declaracions a Europa Press, el secretari general del sindicat a Valladolid, Jorge Robles, que adverteix que, tot i que l'expedient està obert, cal "depurar encara responsabilitats" per veure si se'ls "sanciona o no".En principi, tal com recull El Norte de Castilla , els nou agents s'enfronten a una falta lleu -que podria suposar la suspensió de sou i feina d'un a quatre dies- per haver-se desplaçat, aprofitant un dia de permís, des de Catalunya a Valladolid després d'estar 45 dies seguits treballant en l'operatiu i allotjats en un ferri atracat a Tarragona.Els fets, assenyala el rotatiu, es remunten al 26 d'octubre. Els agents van sortir aquest dijous de servei a les 7.00 hores, tenien permís fins dissabte i van decidir desplaçar-se fins a Valladolid per veure les seves famílies. El problema va ser que, tot i estar de festa, els efectius d'aquest operatiu havien d'estar disponibles les 24 hores, i va ser divendres quan el Parlament va aprovar la Declaració Unilateral d'Independència (DUI) i Interior va ordenar a totes les seves unitats suspendre els permisos, i els agents van haver de reconèixer que estaven fora de Catalunya tot i estar subjectes a aquesta "disponibilitat permanent".Els agents van continuar en l'operatiu vuit dies més fins que la unitat va tornar a Valladolid. Ara, la unitat torna a Catalunya però ho fa sense els nou agents, segons el rotatiu, fet que critiquen des de la SUP perquè consideren que és un "doble càstig" sense empara legal.Així, el sindicat, al costat de la Confederació Espanyola de Policies (CEP), la Unió Federal de Policies (UFC) i l'Alternativa Sindical de Policia (ASP) han emprès accions amb escrits conjunts dirigits a la Prefectura d'Unitat i a la Direcció General de Policia per defensar els agents expedientats. "No entenem el motiu pel qual no se'ls deixi tornar amb els seus companys a Barcelona i estem intentant que algú ens doni una resposta perquè, insisteixo, és un càstig que no té sentit", continua José Robles.En aquest sentit, parla d'"empatia" amb els agents, ja que portaven més de "45 dies sense veure les seves famílies" i en "el seu dia lliure" van decidir "baixar a veure-les". "Entenem que això pot ser motiu de falta, insisteixo que abans cal depurar responsabilitats primer, però allò altre està fora de tota lògica", assenyala. El secretari provincial de la SUP a Valladolid també recorda les "pèssimes" condicions en què han estat els seus companys al ferri.

