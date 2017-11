​Barcelona renovarà l'enllumenat de 200 carrers per instal·lar-hi tecnologia LED

Un operari de l'enllumenat públic de la capital catalana. Foto: Ajuntament de Barcelona

Mapa dels carrers on s'actuarà en l'ellumenat. Foto: Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha engegat un pla de renovació de l'enllumenat de la ciutat en més de 200 carrers, on es canviaran fins a 10.000 punts de llum per instal·lar-hi tecnologia LED . L'actuació es durà a terme durant els pròxims tres anys, amb l'objectiu que el 2020 aquest tipus de bombetes representin ja el 20% de les lluminàries de la ciutat –segons dades de 2014, no s'arribava ni al 5%-.L'objectiu de l'actuació és millorar l'eficiència energètica en el conjunt de la ciutat, fer possible una gestió intel·ligent de les lluminàries i millorar la salut ambiental i la seguretat de les instal·lacions. El canvi de les bombetes actuals pels LED també suposa tenir una il·luminació més uniforme als carrers, augmentant així la sensació de seguretat.Amb la instal·lació de les noves lluminàries amb tecnologia LED, l'Ajuntament s'estalviarà un 5% de la potència contractada i, a nivell energètic, això suposa al voltant de 3.620 MWh/any, el que equival al consum d'unes 1.550 famílies de Barcelona.El pressupost és de 14 milions d'euros d'inversió i de 4 milions més en millores i manteniment per aquest mandat. Les obres començaran al gener i es preveu que s'allarguin fins a l'octubre de 2020. Es prioritzaran les instal·lacions amb problemes de seguretat i més antigues, aquelles que registren més avaries i carrers amb problemes de lluminositat.

Els carrers de Barcelona on s'actuarà sobre l'enllumenat by naciodigital on Scribd

