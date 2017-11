​Més de cent afiliats del PP de Castelló «reforçaran» el partit a Tarragona el 21-D

Més de 100 afiliats del Partit Popular de la demarcació de Castelló acudiran el pròxim 21 de desembre a Tarragona per col·laborar en la jornada electoral catalana. Segons ha informat el PP, els afiliats es distribuiran en diferents taules per participar com a apoderats o interventors de les meses electorals.El coordinador general del PP de Castelló, Luis Martínez, ha remarcat en una nota de premsa "la importància que té per a nosaltres mantenir els llaços d'unió amb la província de Tarragona", ja que "encara que molts s'entestin en cas contrari no hi ha fronteres i ens uneixen llaços familiars, lingüístics, culturals i socials".El partit ha informat que el PP de Castelló treballa amb el de Tarragona per prestar ajuda el 21-D. Martínez ha volgut agrair "la implicació dels afiliats del PP a un projecte comú com és Espanya" i ha assenyalat que "l'única sortida a la crisi desencadenada pels radicals és mostrar la unió del front constitucionalista", ja que "des del PP de Castelló volem créixer amb Catalunya, no a costa de Catalunya".

