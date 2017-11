Romero de Tejada, el fiscal que va liderar la croada contra el procés des de Catalunya

Descanse en paz José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña. Mi afecto para su familia y sus compañeros. Una gran pérdida para la justicia y la fiscalía.RC — Rafael Catalá Polo (@RafaCatalaPolo) 27 de novembre de 2017

José María Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya, ha mort als 69 anys a la Clínica del Pilar de Barcelona per una infecció pulmonar, segons Europa Press. "Una gran pèrdua per a la justícia i la Fiscalia", ha dit el ministre de Justícia Rafael Catalá.Romero de Tejada estava en el càrrec des de 2013, al qual va accedir en substitució de Martín Rodríguez Sol, que va haver de dimitir per unes declaracions sobre el dret a decidir. Ell va impulsar la querella contra Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega per convocar la consulta del 9-N. Aquest cas va arribar a judici el 2017 i el TSJC va condemnar Mas a dos anys d'inhabilitació per desobeir el TC i a una multa, de la mateixa manera que les exconselleres van ser condemnades també a penes d'inhabilitació.Romero de Tejada, per ordre de la Fiscalia General de l'Estat, va ser també qui va liderar com a fiscal superior l'actuació per impedir el referèndum de l'1-O, i va atorgar el comandament del dispositiu policial a l'alt càrrec del Ministeri de l'Interior, Diego Pérez de los Cobos.En diverses ordres, va demanar tant als Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil, que precintessin els col·legis electorals abans de l'1 d'octubre i els desallotgessin. Finalment aquesta ordre que es va veure relegada per decisió de la magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas, que instrueix precisament la querella contra el Govern i que va assumir el lideratge de l'actuació judicial.Romero de Tejada va presentar les querelles contra el Govern per aprovar el decret del referèndum de l'1-O, suspès pel TC, per delictes de desobediència, prevaricació i malversació, i contra la mesa del Parlament per aprovar les lleis de desconnexió, en coordinació amb la Fiscalia General de l'Estat.Anteriorment, ja va presentar el 2016 una altra querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la mesa, per haver permès votar diverses resolucions d'impuls del procés sobiranista.També es va querellar contra la presidenta de l'AMI i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, i contra el president de l'ACM i alcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, per contribuir amb actes concrets a la promoció, organització i celebració del referèndum i va demanar tancar els webs de les entitats.En un dels seus últims discursos públics, va demanar als nous fiscals destinats a Catalunya que exigissin complir la llei "als qui, amb responsabilitats públiques, fan ostentació de la seva vulneració".En la jura de la nova promoció de fiscals, al Palau de Justícia de Barcelona, va afegir que "sense respecte a l'ordenament jurídic no hi ha democràcia".Romero de Tejada va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona (UB) i va arribar a fiscal superior de Catalunya el juliol del 2013 per substituir Martín Rodríguez Sol. Abans havia ocupat el càrrec de tinent fiscal, número dos d'aquesta Fiscalia superior, i va ser l'únic que es va presentar a rellevar Sol, que es va veure forçat a dimitir després que el llavors fiscal general Eduardo Torres-Dulce iniciés un expedient de remoció després de les seves manifestacions sobre el procés sobiranista. Romero de Tejada ha mort una setmana després de la també mort sobtada del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, que va patir una infecció renal quan estava de visita a Argentina.

