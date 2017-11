Dos detinguts en l'operatiu dels Mossos contra el gihadisme a Sant Pere de Ribes

L’operació en marxa culmina una investigació de fa mesos. Es van detectar alguns administradors de perfils que, de forma coordinada, enaltien i justificaven accions i grups terroristes, també incitaven a cometre accions de terrorisme pic.twitter.com/d5fM6vhPpS — Mossos (@mossos) 27 de novembre de 2017

OPERACIÓ EN MARXA a Sant Pere de Ribes (Garraf).

En el marc de terrorisme gihadista, diverses unitats del cos estan portant a terme entrades a domicili i es preveuen detencions al llarg del matí — Mossos (@mossos) 27 de novembre de 2017

Imatge de l'operatiu gihadista, al carrer Jaume Balmes de Sant Pere de Ribes. Foto: cedida

Agents dels Mossos d’Esquadra han detingut dos homes, d’entre 30 i 40 anys i de nacionalitat marroquina, com a presumptes autors dels delictes d’enaltiment i justificació pública dels postulats gihadistes, principalment de Daesh. Les detencions són el resultat d’una operació antiterrorista que s’ha dut a terme aquest dilluns al matí a la localitat de Sant Pere de Ribes (el Garraf), en la qual s’han practicat dues entrades i escorcolls al domicilis on vivien de manera il·legal els detinguts.L’operació policial, en la qual han participat diverses unitats especialitzades del cos de Mossos d’Esquadra, ha començat de matinada i la investigació ha estat tutelada des del Jutjat Central d’Instrucció número 5 de l’Audiència Nacional.Als detinguts se’ls atribueix, presumptament, els delictes d’enaltiment i justificació pública dels postulats gihadistes amb l’objectiu d’incitar a la comissió de delictes de terrorisme, així com la difusió a través de la xarxa de continguts vinculats a aquest àmbit terrorista. Tots dos detinguts actuaven de forma coordinada en la difusió d’aquesta propaganda, principalment d'Estat Islàmic.Com a resultat de les entrades i escorcolls realitzats, els Mossos d’Esquadres han pogut comissar abundant documentació, aparells electrònics, dispositius de memòria, ordinadors, així com altres elements que vincularien aquesta activitat terrorista amb altres delictes vinculats amb la delinqüència comuna o el crim organitzat, relacionats amb salut pública.Aquest dispositiu policial representa la fase final d’una investigació que es va iniciar fa uns mesos quan es van localitzar diversos perfils a les xarxes socials. Els administradors d’aquests perfils, que actuaven de forma coordinada, hi publicaven continguts que enaltien i justificaven públicament les accions i els grups terroristes gihadistes, principalment de DAESH, i també difonien publicacions que pel seu contingut incitaven a la comissió d'accions terroristes.En un primer moment la investigació es va centrar en la identificació de les persones físiques que gestionaven aquests perfils a les xarxes socials i en determinar els mecanismes de coordinació que existien entre elles.Una cop se’ls va poder identificar, es va constatar que prenien fortes mesures de seguretat tant en la seva vida quotidiana com a la xarxa. El fet que els detinguts no tinguessin domicili fie habitual en va dificultar el seu seguiment. Un aspecte que ha afegit complexitat a la investigació ha estat el fet que aquestes persones ocupessin domicilis de forma il·legal i, per tant, es dificultava la seva ubicació en cada moment. Aquest aspecte ja ha s'ha pogut observar en altres investigacions.Finalment, les investigacions van poder determinar que aquesta cèl·lula de difusió de propaganda de DAESH hauria iniciat la seva activitat a la xarxa a partir de l’any 2012.Es preveu que els detinguts passin a disposició de l’Audiència Nacional dimecres, 29 de novembre.

