Dos detinguts en l'operatiu dels Mossos contra el gihadisme a Sant Pere de Ribes

Imatge de l'operatiu gihadista, al carrer Jaume Balmes de Sant Pere de Ribes. Foto: cedida

Els Mossos d'Esquadra estan portant a terme aquesta matinada un operatiu contra el terrorisme gihadista al Garraf. Segons el cos, diverses unitats han fet entrades en alguns domicilis de Sant Pere de Ribes. Un d'ells, al carrer Jaume Balmes, on el pis estava ocupat des de fa un any de manera il·legal, segons una veïna. De moment, s'han realitzat dues detencions.L'operatiu, que està sota secret de sumari, ha començat cap a les 4 de la matinada i hi participen diverses unitats del cos, com ara la brigada mòbil, els Tedax, la unitat canina o el grup especial d'intervenció."L’operació en marxa culmina una investigació de fa mesos. Es van detectar alguns administradors de perfils que, de forma coordinada, enaltien i justificaven accions i grups terroristes, també incitaven a cometre accions de terrorisme", expliquen als Mossos al Twitter.

