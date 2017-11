El Barça empata a València amb polèmica arbitral i continua imbatut a la lliga

El Barça ha empatat aquest diumenge contra el València (1-1) en un partit que quedarà marcat pel gol claríssim de Leo Messi que l'àrbitre ni el linier no han donat per vàlid.La primera part ha estat un monòlegs dels de Valverde, que han controlat bé el València i l'han sotmès a través del joc de toc al mig del camp. Han estat els millors minuts dels blaugrana aquesta lliga, per bé que l'equip no ha trobat la manera de crear ocasions clares de gol. Ho han provat amb xuts llunyans, però el joc dins l'àrea dels valencians ha estat imprecís.Ni Suárez ni Messi han trobat el camí de porteria, l'únic problema que ha tingut l'equip, impecable en defensa i que hauria d'haver marxat al vestidor amb un gol que l'àrbitre no ha vist. Ha estat al minut 30 quan un xut de Messi se l'ha empassat el porter del València provocant que la pilota entrés sencera i de manera claríssima dins la porteria. Els futbolistes del Barça han reclamat el gol, que tampoc ha estat avalat pel linier. Amb la polèmica encara fresca, els blaugrana han continuat el seu gran joc fins al final de la primera part, que ha acabat amb un injust empat a 0.​A la represa, el Barça ha perdut la frescor i el València ha estirat les seves línies i ha aconseguit arribar amb més claredat a la porteria de Ter Stegen, un espectador durant la primera part. Messi i Iniesta han intentat perforar la defensa valenciana, però un cop rere l'altre els culers s'han trobat amb el mur de l'equip de Marcelino, més concentrat en defensar i buscar contracops per sorprendre un Barça que ha rebut un revés al minut 59 quan Rodrigo s'ha avançat als defenses blaugrana després d'una centrada de Gaya des de la línia de fons.​El Barça no ha sabut controlar el joc després del gol i s'ha perdut en precipitacions i poques clarividències per buscar els davanters. Suárez lluitava contra els defenses del València sense reeixir, i el partit s'ha anat complicant pels de Valverde, que ha donat entrada a Deulofeu i Denis per reactivar el joc perdut durant la segona part. Luis Suárez ho ha provat des de la frontal de l'àrea al minut 75, però la bola ha estat ben blocada pel porter Neto.​Quan més perdut estava l'equip, una combinació entre Messi i Alba l'ha aprofitat el lateral per fer l'empat a 1 definitiu que deixa els de Valverde a quatre punts dels valencians i a set del Reial Madrid. Els de Valverde continuen imbatuts a la lliga.

