​Un grup de 60 cigonyes hiverna per primer cop a l'estany de Banyoles

L'estany de Banyoles compta des de fa unes setmanes amb un grup estable de fins a 60 cigonyes que podrien quedar-se a passar el que queda de tardor i tot l'hivern. És la primera vegada que s'observa aquest fenomen al Pla de l'Estany ja que fins ara només es rebien visites d'exemplars que s'aturaven un dia per descansar per després continuar la ruta cap a Europa. Es van descobrir a principis d'octubre, quan ja havia finalitzat el període de migració.A través de la lectura d'anelles s'ha constatat que algunes provenen d'Alemanya, Suïssa i França. Dormen en grues i edificis alts de la ciutat i s'alimenten sobretot de les restes que troben a l'abocador comarcal de Puigpalter. De dia, se les pot veure a la zona nova d'aiguamolls que s'ha construït a la finca de Casa Nostra, a tocar de la carretera de circumval·lació de l'Estany. "No sabem si es quedaran fins al febrer; ha estat tota una sorpresa", admet un dels tècnics del Consorci de l'Estany, Carles Feo.Al Pla de l'Estany és cada cop més habitual veure un grup de cigonyes volant. Fins ara, passava de forma puntual a la tardor, quan alguns exemplars s'aturaven a descansar un dia i després continuaven la ruta migratòria per Europa. Des d'aquesta tardor, però, hi ha el primer estol de cigonyes residents que dormen als edificis alts de Banyoles.Quan volen descansar i aprofitar el sol, se'n van a la finca de Casa Nostra, on ja hi ha una parella de cigonyes estable. Des del Consorci de l'Estany admeten que ha estat tota una "sorpresa". Ha coincidit amb la creació d'una nova zona d'aiguamolls amb una petita bassa a aquests terrenys, a tocar de la carretera de circumval·lació de l'estany. La gran incògnita, ara, és veure si es quedaran fins al gener o si marxaran abans.Aquest grup de cigonyes es mou entre 20 i 60 exemplars. Amb les lectures d'anelles que es fana amb telescopis des de la distància, s'ha comprovat que algunes són de Suïssa, Alemanya i França mentre que d'altres no estan identificades. Se sap que algunes també acostumen a hivernar a Catalunya, concretament als aiguamolls de l'Empordà i a Lleida. Carles Feo, tècnic del consorci, explica que si traces una línia recta entre aquests dos emplaçaments veus com Banyoles està dins de la ruta i que "això fa que un dia les puguis veure a l'Empordà i al cap d'uns dies a Lleida".Quan tenen gana, acostumen a anar a l'abocador comarcal de Puigpalter, a Banyoles, on busquen restes de menjar. "Són espècies molt oportunistes i espavilades i al final és una qüestió d'energia; calculen què els costa més, una cuixa de pollastre a l'abocador o dues hores caçant crancs", afirma Feo. Tot i aquestes preferències, les cigonyes també mengen insectes de la zona de l'estany i contribueixen al control de plagues. També es cruspeixen els crancs americans, una espècie invasora.L'arribada d'aquest grup de cigonyes hivernants no és casual. El Pla de l'Estany fa 12 anys que treballa per la reintroducció de la cigonya blanca amb el suport d'institucions com ara la Diputació de Girona i fundacions. Tal com recorda el director del Consorci de l'Estany, Miquel Campos, el 2006 es va instal·lar un aviari amb una trentena d'exemplars que durant dos anys van estar tancades en aquest recinte perquè perdessin l'instint migratori. El 2008 es va repetir l'experiència amb una vintena més.L'any següent, es va establir la primera parella de cigonyes a la finca i des de llavors es calcula que han tingut uns 23 polls. Alguns, però, han mort en accidents com ara atropellaments o xocs amb cables elèctrics. Els tècnics confien que algunes d'aquestes cries tornin i s'estableixin aquí. De fet, no descarten que algunes de les cigonyes d'ara que no duen anella hagin nascut al Pla de l'Estany.El seu cicle vital fa que quan tenen menys de dos anys viatgen fora del lloc on van néixer. Les adultes, en canvi, retornen a fer el seu niu entre febre i març, quan viatgen direcció a Europa. El Consorci de l'Estany ha instal·lat més nius a la zona de la Puda i als estanys de Can Morgat per animar altres parelles de cigonyes a fer el seu niu.La presència d'aquest grup estable és una molt bona notícia i un bon indicador de la qualitat ambiental. Per Feo, es demostra un cop més que "si es recupera un espai i es gestiona bé la natura també es recupera ràpidament". I explica que també ho han vist amb la llúdriga i les tortugues d'estany. Cal recordar que aquesta zona ha comptat amb tres projectes europeus Life consecutius que han permès millorar i adequar aquesta zona natural.Els tècnics esperen que la presència d'aquest grup de cigonyes no comporti una arribada massiva de visitants. Recorden que són animals molt sensibles i que no es pot passejar amb els gossos deslligats a la zona per no espantar-les. També és important guardar una distància prudencial i no fer sorolls estridents. Aquells que ho facin, gaudiran d'un bon espectacle natural.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)