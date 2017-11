​Detinguts dos cops en cinc dies per robatoris amb força i tràfic de drogues al Tarragonès

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos cops en cinc dies a dos joves per robatoris amb força i tràfic de drogues a la Secuita. Els agents van arrestar els dos implicats –un home i una dona, de 24 i 26 anys- per dos robatoris amb força, en grau de temptativa, en habitatges de la Secuita.Els mossos van demanar autorització judicial per poder fer el registre de la casa on vivien els detinguts, ja que tenien sospites que part dels objectes sostrets podien estar a l'habitatge i se'ls relacionava amb un robatori on haurien sostret joies, diners i roba. En el decurs del registre a la casa, els investigadors es van topar amb un accés amagat dins d'una habitació. Un forat fet a terra amb una escala de fusta portava a un pis inferior, on van localitzar unes instal·lacions preparades pel cultiu intensiu de marihuana. Per això, van acabar detinguts també com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i, en el cas del jove, també per defraudació de fluid elèctric.Durant l'escorcoll es van recuperar bona part dels electrodomèstics i mobiliari sostrets. A més, els agents van trobar altres objectes que estan analitzant per si procedeixen d'altres fets delictius. També es va recuperar un telèfon mòbil furtat a una dona a Cambrils durant l'agost de 2016.La plantació indoor estava preparada per no ser detectada ni per l'olor ni per la calor que desprenen les làmpades emprades pel cultiu. A més, la instal·lació elèctrica estava manipulada i connectada directament a la xarxa de subministrament general. Segons l'informe de l'empresa elèctrica, en menys de sis mesos la defraudació de la llum superaria els 51.000 euros.Els mossos van intervenir tot el sistema de conreu, 1.600 torretes de les quals prop de 500 tenien plantes de marihuana. D'acord amb la infraestructura i a les dades recollides, la plantació desmantellada tenia capacitat per fer una collita trimestral. Això, segons els investigadors, hauria permès als detinguts conrear i vendre marihuana per un valor superior al milió d'euros.Els detinguts van passar divendres a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)