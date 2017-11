Barcelona expropia l'edifici de l'antiga Cooperativa del Segle XX a la Barceloneta

L'Ajuntament de Barcelona ha expropiat l'edifici de l'antiga Cooperativa del Segle XX, situat al barri de la Barceloneta, de forma que es converteix en titularitat municipal i dana "resposta a una antiga reivindicació veïnal que demanava que l'edifici tornés a ser pel veïnat", segons ha anunciat el consistori en un comunicat aquest diumenge L'edifici, d'estil expressionista, va ser projectat el 1939 i està en desús des dels anys 90, compta amb quatre plantes i 572 metres quadrats de superfície i des del 2006 el moviment veïnal ha reivindicat "recuperar el patrimoni cooperatiu i que pugui convertir-se en un equipament del barri".La regidora del districte de Ciutat Vella, Gala Pin, ha visitat l'edifici i ha explicat que el consistori ja ha dipositat els 670.000 euros que ha costat l'expropiació, per la qual cosa "ja és propietat de l'Ajuntament".A partir d'ara el govern d'Ada Colau iniciarà totes les actuacions necessàries per determinar l'estat de l'edifici, redactar els projectes necessaris per rehabilitar-lo i executar les obres que han de fer-hi per acollir futurs equipaments, i a principis del 2018 s'iniciarà el procés per definir els futurs usos d'aquest espai al costat de veïns i entitats.Durant els últims anys el moviment veïnal ha elaborat diverses propostes sobre la destinació de l'edifici, que l'Ajuntament aprofitarà i iniciarà un cicle de debats per concretar la proposta per l'equipament, encara que ja ha avançat que estarà orientat a la cultura i als joves del barri.

