Servei interromput i transport per carretera per les obres del corredor mediterrani entre Vandellòs i l’Ametlla

Les obres que Adif executa al tram Vandellòs – bifurcació Calafat, a l’Ametlla de Mar, afecten aquest cap de setmana a la mobilitat. Els treballs han de servir per adaptar la infraestructura actual, de via única, a un nou traçat, en via doble, de la línia Barcelona-Tarragona-València del Corredor Mediterrani. Amb les obres es fa la modificació de l’esquema de vies a Vandellòs per adaptar-lo a la nova configuració i a la connexió amb la nova variant Vandellòs – Tarragona. A causa d’això, no es poden fer creuaments de trens i, des de principi de mes, s’han hagut de canviar els horaris de l’R16, que han augmentat el temps de viatge uns minuts més, els de rodalies del Camp de Tarragona i els de llarga distància. Aquest cap de setmana, quan el servei es veu del tot alterat, s’han organitzat autobusos entre l’Ametlla i l’Hospitalet de l’Infant com a transport alternatiu per als passatgers. La previsió és que la nova variant entri en fase de proves a inici del 2018.El canvi en el servei ha agafat per sorpresa a alguns usuaris aquest diumenge a l'estació de l'Ametlla de Mar, on treballadors de Renfe informaven els passatgers que havien d'esperar un bus i que, a l'Hospitalet, agafarien el tren per anar en direcció a Barcelona. D'altres, ja s'havien trobat en la mateixa situació divendres o dissabte, com en Jan o la Rosana. "Quan vam venir no sabia que hi havia cap bus, ens vam sorprendre però ara ja ho sabem", ha explicat en Jan, que viatja amb una colla d'amics.La Rosana explica que dissabte va fer el recorregut de Barcelona a l'Ametlla havent d'aturar-se a l'Hospitalet i ja sabia el que li esperava aquest diumenge. "És una mica incòmode, però si és per millorar la xarxa, t'aguantes", ha comentat, tot admetent que el transbord alenteix el transport perquè els passatgers "han de tornar a moure les bosses, estar pendents dels nens o deixar les coses a baix de l'autobús".Des de Trens Dignes celebren que s'hagin impulsat aquestes obres, tot i que carreguen contra Adif per dur "20 anys per a construir 40 quilòmetres de via". La portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà, ha dit a l'ACN que cal que aquesta millora, llargament reivindicada al territori, acabi tenint "efectes reals sobre l'usuari", especialment sobre els viatgers de les Terres de l'Ebre. "Hem de començar a parlar d'horaris més decents i adequats a les necessitats dels usuaris, sense retards ni incidències continuades, que puguem tenir bona connexió amb Tarragona i Barcelona, a diferents preus i freqüències", ha enumerat Castellà. Per la portaveu de Trens Dignes, cal que "aquesta doble via acabi millorant de manera real la comunicació entre l'Ebre i el nord del país".D'altra banda, Castellà alerta sobre les aturades que la meitat dels trens Euromed fan a l'Aldea perquè tem que es pugui eliminar el servei un cop s'enllesteixin les obres de doble via entre Vandellòs i Tarragona. Ara, els bitllets estan bonificats per la Generalitat i costen a l'usuari el mateix que un bitllet per a un tren regional. "Podríem parlar que el preu rebaixat fos temporal, però no parlar de l'aturada de l'Euromed a l'Aldea", ha argumentat Castellà, que condiciona el preu comercial al fet que els regionals funcionin sempre correctament.Un any més tard de l'aturada de l'Euromed a l'Aldea, Trens Dignes fa una valoració positiva després que 36.000 usuaris –un centenar diaris- n'hagin fet ús. "Amb l'Euromed guanyes temps de recorregut perquè es fan menys aturades, tens preferència de pas, hi ha millors prestacions al mateix comboi i el tren té més fiabilitat perquè pateix menys avaries", ha assenyalat Castellà, que reconeix que "el coll d'ampolla de via única entre Vandellòs i Tarragona era fins ara el mateix per a tots els trens que circulen per la línia del Corredor Mediterrani".

