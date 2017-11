Puigdemont destaca la insubornable fidelitat al territori de RCR Arquitectes

El regidor Pep Berga ha destacat l'aportació, generositat i olotinisme de RCR. Foto: @olotuit.

Aquest dissabte 25 de novembre l’Ajuntament d’Olot ha fet lliurament de la Medalla de la Ciutat a RCR Arquitectes. La ciutat ha concedit la màxima distinció aper la seva trajectòria, guardonada aquest mes de maig amb el Premi Pritzker 2017. El regidor de Culturaha estat l’encarregat d’obrir l’acte de reconeixement als RCR Arquitectes. “Aportació, generositat i olotinisme. RCR ens aporta un univers molt personal i particular que té el seu centre a Olot i la Garrotxa” ha destacat Berga que ha posat en valor les prop de 200 adhesions d’institucions, entitats i persones a títol individual han donat suport a la Medalla de la Ciutat aprovada en el plenari de l’Ajuntament d’Olot Els assistents a l’acte han pogut fer un recorregut per algunes de les obres d’RCR Arquitectes amb un vídeo que ha comptat amb declaracions del president de la Generalitat,. El president, en unes declaracions fetes des del Palau de la Generalitat abans de la seva anada l'exili, hi manifesta que "heu portat al màxim nivell d'excel·lència professional l'arquitectura catalana i ho heu fet, òbviament, per una banda amb una gran qualitat, però, alhora, una fidelitat al territori, al paisatge, a l'entorn del context que us ha fet grans. És la mateixa manera amb què d'altres èxits catalans que hem aportat al món –tant si parlem de cuina, com si parlem de cultura o parlem d'esports– han seguit el mateix, és a dir, una ambició internacional i una insubornable fidelitat al terriiori; per tant, més que mai, moltíssimes gràcies".A més del president Puigdemont, al vídeo hi intervenen el batlle Corominas, el filòsof Jordi Pigem i el biòleg Ramo Folch.El doctor en Arquitecturaha estat l’encarregat de posar de relleu l’arquitectura i la trajectòria de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, que han rebut la Medalla de la Ciutat de mans del batlle d’Olot,. “És un honor poder entregar aquesta distinció a tres olotins que han decidit unir les seves creacions al nom d’Olot i la Garrotxa” ha subratllat Corominas abans de lliurar-los la Medalla de la Ciutat “per la seva trajectòria professional, el seu arrelament a la ciutat des d’on creen per tot el món; per les seves accions pensades per compartir el seu treball i coneixements amb la comunitat d’arquitectes com amb la ciutadania olotina”.Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta han rebut emocionats el reconeixement d’avui al Teatre Principal, i han fet un repàs a la seva trajectòria professional i personal de dels seus inicis en què es van establir a Olot i fins a l’actualitat amb el Premi Pritzker i la Medalla de la Ciutat. RCR Arquitectes ha recollir la 19a Medalla de la Ciutat d’Olot, la distinció creada per l’Ajuntament per agrair i distingir les persones i entitats que han destacat en el seu àmbit d’actuació.Rafael Aranda (Olot, 1961), Carme Pigem (Olot,1962) i Ramon Vilalta (Vic, 1960) van estudiar arquitectura a l’Escola Tècnica d’Arquitectura del Vallès i quan varen acabar la carrera varen decidir tornar a Olot. Van establir a la ciutat l’estudi Aranda, Pigem i Vilalta (1987), més endavant conegut per RCR Arquitectes. Ara són un equip d’arquitectes de prestigi mundial amb projectes realitzats a nivell internacional i reben encàrrecs, per “resoldre reptes” constructius, d’arreu del món.En els seus 30 anys d’exercici de la professió han realitzat projectes de gran impacte i repercussió social com el Musée Soulages de Rodez (França), la mediateca Waalse Krok a Gant (Bèlgica) o el crematori de Hofheide (Bèlgica) a nivell internacional, en l’àmbit català destaquen obres com l’espai públic del teatre la Lira de Ripoll, la piscina coberta de Taradell o la biblioteca Sant Antoni Joan Ollé de Barcelona.La Garrotxa també compta amb destacades obres d’RCR, com la Llar d’infants “el petit comte” a Besalú, l’Estadi d’Atletisme a Olot, el Parc de Pedra Tosca a les Preses, el pavelló d’accés a la Fageda d’en Jordà a Santa Pau, el Firalet a Olot o el Restaurant les Cols d’Olot, a més d’un gran nombre d’habitatges d’ús privat a Catalunya, França i Dubai.Les seves obres, diferents i innovadores tant pel que fa pels volums, materials o plantejaments (en cada cas diferents i sense massa repetició), no han estat exemptes de polèmica. Tot i això, RCR Arquitectes sempre han defensat els seus projectes i solucions urbanístiques amb la màxima adaptabilitat a l’entorn on estant ubicades i la seva funcionalitat. Aquesta “relació amb els contextos”, la recerca de les “connexions entre l’exterior i l’interior” i “harmonia de la materialitat i la transparència” que fan de les seves obres una “arquitectura experiencial i emocional” i tot això sumat la capacitat de “ser locals i alhora universals”, li ha valgut aquest 2017 un dels guardons més rellevants del planeta a nivell d’arquitectura, el premi Pritzker.Altres premis internacionals que avalen la projecció i la qualitat del seu treball a més delMédaille d’Or de l’Académie d’Architecture Française 2015; Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres de la République Française 2008-14; International Fellows by the Royal Institute of British Architects (RIBA) 2012; Honorary Fellows by the American Institute of Architecture (AIA) 2010; Premi Nacional de Cultura en Arquitectura de la Generalitat de Catalunya 2005.Més enllà de la seva tasca creativa al capdavant d’RCR Arquitectes, Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta combinen la pràctica professional amb la investigació arquitectònica que ha anat aplicant als seus projectes, amb un afany de compartir allò que fan amb el seu entorn. Han nascut així dos projectes que han donat prestigi a Olot alhora que han ajudat a situar-lo en el món dels arquitectes, la cultura i la formació:- L’any 2008 neix RCR Lab·A (Laboratori d’Arquitectura Barberí·Obert) coincidint amb seu trasllat la seva seu actual a l’antiga Foneria Barberí al Carrer Fontanella d’Olot. Un espai per a desenvolupar la investigació i la transversalitat creativa.- L'any 2013 creen RCR Bunka Fundació, que té per objectiu fer valorar socialment l’arquitectura, i implícitament les arts i la cultura. Un dels projectes més coneguts i de més ressò internacional organitzat per la fundació és el Workshop internacional d’estiu. Es tracta de tallers d’arquitectura i paisatge, audiovisual, fotografia i escenografia que es fan a Olot durant el mes d’agost i que van dirigits a estudiants i professionals d’arquitectura d’arreu el món (uns 150 màxim anualment).A més la fundació organitza un programa d’activitats (conferències, visites guiades, exposicions) obertes a tota la població que s’hi vulgui acostar. A partir del Workshop d’aquest any la fundació es planteja ampliar l’activitat al llarg de tot l’any.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)