Àngel Ros ofereix Lleida per fer possible que «La Vuelta» a Espanya passi per Catalunya

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha ofert la capital del Segrià per acollir una de les etapes de "La Vuelta". El paer en cap, segons apunta Crònica Global , s'ha mostrat predisposat a que la ciutat sigui seu d'un final d'etapa si finalment l'organització, Unipublic, no aconsegueix tancar cap meta a la montaña catalana.A l'organització només li queda definir un dels recorreguts, el que hauria de passar per Catalunya, després que hagi enllestit la resta de la cursa, que començarà a Màlaga el 22 d'agost i acabarà a Madrid el 16 de setembre del 2018. Els responsables de la carrera van descartar en un primer moment que els ciclistes passessin per territori català a causa del procés, però ara han canviat d'opinió i busquen alternatives per incloure Catalunya al mapa de "La Vuelta". Una d'elles seria Lleida, encara que Tarragona també s'ha postulat.A la capital del Segrià no li vindria de nou aquesta cita esportiva atès que ja va acollir fa dos anys una etapa de la ronda espanyola.

