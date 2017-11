VÍDEO Detingut un lladre que va atracar a punta de pistola una joieria de Barcelona el 2015

Detingut per protagonitzar un robatori amb arma de foc en una joieria. S'endú 210.000€ en joies. A presó! https://t.co/qaBOJuNeNo pic.twitter.com/RBqA0eCQvp — Mossos (@mossos) November 26, 2017

Un dels lladres que va participar en un robatori violent amb armes de foc en una joiera de Barcelona al desembre del 2015 ha estat detingut quasi dos anys després a Anglaterra. El matí del passat dimecres 15 de novembre la Policia Metropolitana de Londres el va aconseguir arrestar a l'aeroport de Heathrow, després de rebre l'alerta de la policia xilena que estava viatjant en avió a aquesta ciutat des de Santiago de Xile. L'arrestat –un home xilè de 38 anys- ha estat extradit a l'estat espanyol per ingressar a presó, on complirà pena privativa de llibertat pel robatori violent a la joieria. Els fets es remunten al 23 de desembre del 2015 quan quatre individus van irrompre de forma violenta i exhibint armes de foc en una joieria ubicada en un centre comercial de Barcelona. Els quatre homes van aconseguir emportar-se 210.000 euros en joies de l'establiment.Un dels vigilants de seguretat va perseguir els atracadors fins al pàrquing del centre comercial, on amb l'ajuda d'un altre vigilant i la col·laboració ciutadana van retenir un dels atracadors. En veure's acorralat no va dubtar en obrir foc contra els vigilants que es van veure obligats a parapetar-se darrere dels vehicles estacionats. Els quatre atracadors van poder fugir amb el botí en un vehicle de gamma alta, a l’interior del qual els esperava un cinquè lladre al volant. El turisme l'havien sostret prèviament i el van abandonar més tard a prop del lloc dels fets. Durant la seva fugida els lladres van llençar a la calçada un tipus de claus que en l'argot delinqüencial s'anomenen 'miguelitos' perquè es punxessin les rodes dels vehicles policials que van respondre al requeriment i d’aquesta manera evitar que fossin interceptats.Els 'miguelitos' són claus llargs, doblegats i soldats entre sí de forma tetraèdrica de manera que sempre queda alguna de les punxes cap amunt, i són originaris i típics de Xile. La Unitat Central d'Atracaments de la Divisió Criminal del Cos de Mossos d'Esquadra va iniciar una investigació que va permetre determinar que els autors del robatori eren delinqüents experimentats i amb una gran itinerància.Al mes de juny de 2016 els Mossos van detenir un dels membres de la banda a la ciutat de Barcelona, localitat on s'havia establert per a cometre robatoris amb força a domicili. El detingut va ser extradit al seu país d'origen ja que havia participat de manera activa i directa en l'atracament a un furgó blindat el setembre del 2006 a la ciutat de Santiago de Xile. El detingut actualment compleix condemna a Xile per aquest atracament que -per la quantitat sostreta i la seva espectacularitat- va tenir un gran ressò mediàtic en aquell país. A principis d'aquest any els investigadors van localitzar un altre membre del grup a Madrid, on també s’hi havia desplaçat per cometre robatoris amb força a l’interior de domicilis. La policia el va arrestar per aquests fets per una coincidència genètica i, després de passar a disposició judicial, va fugir cap al seu país d'origen.El seu perfil delinqüencial responia al mateix patró que en el cas de l’altre lladre detingut de l'organització, ja que també va assaltar el 2014 un furgó blindat a Xile tot i que va resultar ferit per arma de foc per part d’un dels vigilants. A més anys enrere ja va disparar contra la policia xilena quan fugia després de cometre un altre robatori violent. Al mes de maig d'aquest any, el Jutjat d'Instrucció número 26 de Barcelona va emetre un Ordre Europea de Detenció i Entrega del lladre escapolit i, sis mesos, després ha estat detingut a l'aeroport londinenc de Heathrow. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions de la resta d'autors de l'atracament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)