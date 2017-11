Els Bombers tornen a fer una crida a la població amb el calendari solidari

Els Bombers de la Generalitat i l'Obra Social Sant Joan de Déu han presentat aquest dissabte a Barcelona la setena edició del calendari solidari "Bombers amb Causa". Els fons aconseguits es destinaran a la recerca biomèdica en malalties maternoinfantils i als projectes socials per a nens en situació vulnerable. Enguany s'ha ampliat la tirada del calendari i se n'han editat 10.000 exemplars que es vendran a 10 euros.L'any passat, aquesta iniciativa va recaptar 63.941 euros, la xifra més alta aconseguida des que es va posar en marxa aquesta iniciativa el 2011. Des d'aleshores, Bombers amb causa ha recaptat 340.000 euros. Enguany, el calendari ha aplegat efectius del cos d'emergències i nens atesos en diferents centres de Sant Joan de Déu.Enguany s'han implicat en el calendari solidari 13 fotògrafs: Robin Townsend, Laura Guerrero, Jordi Ribot, Cristina Calderer, Jordi Garcia, Xavi Vicent, Rosa Castilla, Francesc Plana, Maite Cruz, Joan Castro, Fernando Galindo, Jonathan Gil i Gemma Miralda.Les sessions, que es van fer entre maig i setembre, van tenir lloc en diferents localitats, com ara Andorra, Lloret de Mar, Roses Camprodon, Terrassa, Gavà, Barcelona, Cercs, el Vendrell, Alcover i Santa Coloma de Gramenet. Entre les localitzacions escollides per a les fotografies d'aquesta edició hi ha el Pont Nou de Camprodon, el Parc Fluvial del Besòs i les platges de Roses i de Lloret de Mar. També s'han fet sessions en diferents instal·lacions de bombers, com el Parc Central d'Andorra, i al nou Espai Bombers-Parc de la Prevenció de Barcelona.El fil argumental dels consells de prevenció que inclou el calendari de 2018 és "La diversió amb seguretat". Així, cada mes acosta un consell de manera divertida, gràcies a la implicació del personal de bombers i els infants en fer de cada fotografia una jornada especial. A més, l'il·lustrador Javi Royo ha col·laborat en el disseny i els vinils per decorar el calendari, incloent-hi una col·lecció d'adhesius per personalitzar-lo i un camió de bombers de mida més gran que pot servir de vinil decoratiu per a parets, vehicles o carpetes.El projecte del calendari solidari "Bombers amb Causa" va néixer arran de la iniciativa personal de tres bombers voluntaris: Arnau Fabregat, Òscar Sánchez i David Colomé, que van decidir el 2011 que volien contribuir activament a millorar la qualitat de vida dels nens i les nenes que pateixen alguna malaltia.Com és habitual, el calendari "Bombers amb Causa" compta amb la col·laboració dels Bombers d'Andorra, que es varen afegir al projecte el 2015, i dels Bombers de l'Ajuntament de Barcelona, que formen part de la gran família d'aquest projecte des de 2016. Tots dos cossos han participat activament tant en la realització del calendari de 2018 com en la venda i la distribució.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)