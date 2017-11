La irònica reacció d'una periodista de TV3 a les declaracions d'Albiol

La periodista de TV3, Ariadna Oltra, ha reaccionat d'una forma irònica a les declaracions del líder del PP de Catalunya, Xavier Garcia Albiol, sobre la intenció del partit de tancar el canal públic per reobrir-lo amb gent "normal i plural". Oltra ha piulat: "Ara no sé si sóc normal... o no".Una rèplica de la professional del canal, ara de baixa per maternitat, que s'ha sumat a la exposada per la pròpia TV3 que ha anunciat estudiarà les manifestacions del candidat popular a les eleccions del 21-D per saber si interposar una denúncia per "delictes d'odi".

Ara no sé si sóc normal... o no. — Ariadna Oltra (@ariadnaoltra) 25 de novembre de 2017

