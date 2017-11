De Guindos descarta incentius per al retorn de les empreses després del 21-D

El ministre d'Economia, Luis de Guindos, no contempla donar incentius per afavorir que les empreses que han traslladat la seu fiscal fora de Catalunya hi retornin "un cop es normalitzi la situació" després del 21-D. El ministre ha assegurat que, al seu entendre, "l'economia catalana és suficientment atractiva" perquè un cop s'hagin eliminat "les polítiques irracionals", les empreses hi tornin per elles mateixes."Si es normalitza la situació de l'economia catalana en el conjunt de l'espanyola i la zona euro, estic convençut que serà així", ha assegurat de Guindos durant el seu discurs a la XXII Trobada d'Economia de S'Agaró. També ha defensat l'aplicació del 155 i la convocatòria d'eleccions perquè han permès "donar la volta" a la "contracció" que ha viscut l'economia catalana aquest octubre.El ministre d'Economia ha afirmat que les dades econòmiques d'aquest octubre "són molt dolentes" per a Catalunya, quan s'ha viscut "una contracció del consum privat" molt més intens que a la resta d'Espanya. Ha assegurat que la inestabilitat política ha llastat el creixement que Catalunya havia mantingut durant els tres primers trimestres del 2017. El ministre ha avançat que la situació a Catalunya "restarà unes 5 dècimes al creixement de l'economia espanyola" per al 2018 (situant l'augment en el 2,3% del PIB).Tot i així, ha valorat positivament la convocatòria d'eleccions, "a curt termini, el camí per tornar a la normalitat s'ha traduït ja en una evolució del consum i de les expectatives; i espero que aquesta situació, després de les eleccions, es normalitzi definitivament", ha dit el ministre."No tinguin cap dubte que, amb la tornada a la normalitat i a la convivència, un cop eliminades les polítiques irracionals, les empreses tornaran", ha dit el ministre d'Economia. De Guindos ja ha avançat que el govern espanyol farà "tot el possible" perquè es reverteixi el trasllat de seus fiscals, i s'ha mostrat convençut que, després del 21-D, "Catalunya continuarà liderant el creixement econòmic al conjunt d'Espanya"."Però jo sóc optimista", ha subratllat De Guindos, reprenent la idea que el 155 ha permès que la societat s'adoni "que allò que es fa és tornar a la legalitat i a la normalització". El ministre ha explicat que la convocatòria d'eleccions, a més, ha acabat amb la percepció que l'independentisme "seria una Arcàdia feliç". "Ara que s'han vist les orelles al llop, però, estic convençut que el llop no arribarà", ha subratllat, en referència a la fuga d'empreses.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)