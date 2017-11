El joc d'Anna Tarrés perquè els candidats de JuntsxCat es coneguin entre ells

Molts dels membres de la llista de Junts per Catalunya, encapçalada per Carles Puigdemont, no es coneixen. Aquesta matinada, de camí cap a Brussel·les, on s'ha presentat la candidatura, l'exentrenadora i número 14 de la llista per Barcelona, ha ideat un joc per trencar el gel entre els diversos candidats. Tal com ha explicat TV3 , Tarrés ha repartit targetes de colors amb els noms dels membres de la llista perquè els (probables) companys d'escó es vagin coneixent.Un cop a Brussel·les, han agafat un autocar fins a l'hotel on s'ha presentat la campanya. Durant el trajecte, els membres de JuntsxCat han enganxat a les finestres del vehicle idees per guanyar les eleccions del 21-D.El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentat aquest dissabte al migdia des de Bruges la candidatura de Junts per Catalunya, la llista que encapçalarà de cara a les eleccions del 21-D. Puigdemont ha defensat la necessitat de crear llistes plurals i transversal perquè "el moment actual transcendeix els partits polítics". "Ara ens cal ser militants de Catalunya", ha assegurat. El president ha definit la llista com "l'alternativa de l'esperança" i ha constatat que la seva candidatura "ha vingut a portar dignitat, esperança i unitat" a Catalunya.El president ha assegurat també que la llista de Junts per Catalunya és el resultat d'una "demanda de la ciutadania per fer coses diferents, amb gent diferent i de manera diferent". I en aquest sentit, ha dit que la candidatura pretén que "bona part dels ciutadans s'hi sentin emmirallats". Alhora ha assegurat que JuntsxCat és "la llista que no vol que guanyi Rajoy". "En aquestes eleccions hem de dir a l'Estat, a Europa i al tripartit del 155 que a Catalunya la democràcia no es toca", ha deixat clar Puigdemont. En aquest sentit, ha dit que les del 21-D són "les eleccions més transcendentals de la història de Catalunya".És per això que Puigdemont ha fet una crida a derrotar el 155 i el PP i enviar un missatge a Europa perquè entengui que a Rajoy "se li ha acabat el crèdit". El cap de llista també ha criticat la Unió Europea i el seu suport "acrític i a vegades immoral" al govern espanyol: "Si Europa vol donar lliçons d'autoritat moral als altres països del món, el que ha de fer és evitar que a casa seva es vulnerin drets civils".Puigdemont ha acabat la seva intervenció, d'uns vint minuts i interrompuda per diversos aplaudiments, amb una pregunta als partits unionistes: "Acceptaran el resultat de les urnes?" I ha assegurat que si el 21-D Rajoy i el 155 són derrotats, demanaran que el que ha passat a Catalunya "tingui conseqüències"."una demanda dels ciutadans" per fer "coses diferents, amb gent diferent i de manera diferent". Puigdemont ha dit que la llista pretén que "bona part de la ciutadania s'hi reconegui i s'hi pugui emmirallar".Puigdemont ha estat rebut amb una ovació i crits de "president" pels assistents a l'acte de presentació de la seva candidatura d'unitat, molts d'ells membres de la llista que es presentarà a les eleccions. El president ha tingut un record pels presos polítics que no han pogut viatjar a Bèlgica i ha fet una crida a no normalitzar la situació actual.Minuts abans, la cap de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ha agraït l'esforç als membres de la llista que s'han desplaçat fins a Bruges i ha tingut un record pels qui no hi han pogut ser per les limitacions imposades per la justícia espanyola, ja sigui en forma de presó o amb la retirada del passaport. Artadi ha llegit breus cartes dels consellers del PDECat empresonats i ha assegurat que "es mantenen ferms" malgrat les dificultats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)