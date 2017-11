Detenen l'autor de l'atropellament mortal a la Garrotxa que anava begut i drogat

Dona positiu per consum d'alcohol i drogues després de realitzar-li la prova per un atropellament mortal. Queda detingut pic.twitter.com/XJAsm9MPuc — Mossos (@mossos) 25 de novembre de 2017

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres a la nit un home de 23 anys com a presumpte autor de l'atropellament, quan conduïa embriagat i que va acabar amb la mort d'una persona i una altra ferida greu mentre esperaven un autobús a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa.L'acusen d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues, homicidi per imprudència i un delicte de lesions per imprudència. Els fets van passar aquest divendres, pels volts de dos quarts de set del vespre, al punt quilomètric 86 de la carretera N-260, dins terme municipal de Sant Joan les Fonts. Un tot terreny va sortir de la via i va atropellar les dues persones abans d'impactar amb la marquesina de la parada d'autobús.En la prova d'alcoholèmia va donar positiu de 0,56 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del màxim permès -0,25 mg/l-. A més, el jove també va donar positiu en la prova de detecció de drogues. Un cop el conductor va ser assistit pels serveis sanitaris va quedar detingut i passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot en les properes hores.

