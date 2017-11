Crida al centre de Barcelona per trencar el silenci i no ser còmplices de la violència masclista

La plaça de Sant Jaume de Barcelona ha acollit aquest dissabte l'acte central del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. La periodista Mònica Planas ha estat l'encarregada de llegir un manifest unitari –escrit per ella mateixa- on ha fet una crida a la societat per trencar el silenci i a no ser còmplices de la violència masclista.Planas ha apuntat directament a violadors, maltractadors i assetjadors com a màxims responsables, però també ha carregat culpes contra l'actitud de mitjans de comunicació, publicistes, empresaris de l'oci nocturn, treballadors de la justícia i policia per "normalitzar conductes delictives, menystenir la dona i usar-la com a reclam"."Com a societat hem d'aconseguir acabar amb la xacra de la violència masclista. Hem de treballar perquè aquesta lluita sigui una qüestió de país", ha assenyalat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, present a l'acte.

