«Un líder de futur», així defineix el president de Freixenet a Santi Vila

El president de Freixenet, però també de la Cambra de Comerç d'Espanya i de Fira de Barcelona, ​​Josep Lluís Bonet, ha augurat que l'exconseller d'Empresa de la Generalitat Santi Vila és un "líder de futur".Ho ha dit abans de moderar una taula rodona en la XXII Trobada d'Economia a S'Agaró, recordant la intervenció de Vila aquest divendres a la nit a les mateixes jornades, i ha destacat que el conseller que va dimitir és "una bona persona", tot i que ha afirmat que discrepa amb ell en alguns aspectes.Per exemple, ha lamentat que en el seu discurs "hi havia una diferenciació entre nosaltres i ells", en referència als catalans i la resta d'espanyols, respectivament. "No crec això. Nosaltres som nosaltres, tots. Som els mateixos, i el que hi ha, en tot cas, són matisos", ha dit Bonet i ha insistit que ell es considera tan català com espanyol i europeu, i que ho veu compatible."Si un empresari català va a vendre a Iberoamèrica, què és millor dir? Que és català i espanyol o només català?", ha plantejat.

