La Generalitat torna a pagar les nòmines amb la tresoreria pròpia

Primer pas per formalitzar la hisenda pròpia. Foto: QS/ND

La Generalitat va donar l'ordre als bancs aquest divendres de pagar les nòmines del novembre dels treballadors públics, tal com han confirmat fonts del Departament de Vicepresidència i Economia i Hisenda a l'ACN. Així, alguns cobraments ja s'han fet efectius i altres ho seran a partir de dilluns.Es tracta del primer pagament de nòmines des que l'executiu espanyol va destituir el Govern en aplicació de l'article 155. Per tercer mes consecutiu des que es van intervenir les finances, la Generalitat abona els sous dels seus empleats amb la seva pròpia tresoreria. Amb motiu de la intervenció financera, la interventora ha hagut de fer arribar al Ministeri un justificant per certificar que la despesa no té res a veure amb el referèndum.L'import de la partida ascendeix als 390 milions d'euros i inclou la nòmina dels empleats públics de l'administració, a més de la dels mestres de la pública i la concertada i el personal de l'Institut Català de la Salut i el Servei Català de la Salut. D'altra banda, la previsió és que els treballadors de les empreses públiques cobrin la setmana vinent.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)